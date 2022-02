La visita de Anna Ferrer a su padre mientras Paz Padilla escapa de 'Sálvame'

Anna Ferrer Padilla se escapó el pasado fin de semana a Cataluña para visitar a su familia paterna y disfrutar del buen tiempo. La hija de Paz Padilla presumió de plan en sus redes sociales, pero lo que más llamó la atención a sus seguidores es que publicara una foto junto a su padre, Albert Ferrer, a quien no se suele ver a menudo en Instagram.

"Domingo de calçotada pre cumple", escribió la influencer. Anna posa con una copa de vino en la mano, sopla las velas con su abuela con motivo de su 82 cumpleaños, se come un calçot y aparece junto a su padre, muy sonriente, algo a lo que no tiene acostumbrados a sus seguidores. Hace muchos años que no muestra a su progenitor en las redes sociales, respetando su deseo de vivir al margen de este mundillo, pero la ocasión lo merecía.

Paz Padilla y Anna viven en Madrid, pero la joven viaja de vez en cuando a encontrarse con su padre, a quien está muy unida a pesar de la distancia. "Claro que tengo relación con mi padre, me llevo muy bien con él, lo que pasa que no vive en Madrid y no publico muchas cosas con él. Parece que si no contesto es porque nos llevamos mal, pero para nada. Con mi madre se lleva genial", confesó en 2018 tras una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram.

Sin noticias de Paz Padilla

Desde su desencuentro con Belén Esteban en Sálvame a cuenta de la vacuna contra el covid-19 el pasado 20 de enero, Paz Padilla no ha vuelto a pisar el plató y se desconoce si volverá a hacerlo. Aunque en su perfil de Instagram sigue presumiendo de ser una de las presentadoras, Paz está indignada con el trato recibido y dejó de seguir a Belén y María Patiño después de que éstas manifestasen en el programa su total desacuerdo con el punto de vista de Padilla sobre las vacunas, sobre las que dijo que no servían para "nada".

El programa de La Fábrica de la Tele sigue adelante sin Paz Padilla contratando nuevos colaboradores e ignorando el estado de la cuestión con la gaditana. Jorge Javier Vázquez se ha puesto al mando de lunes a jueves, mientras que Carlota Corredera toma las riendas de los viernes por la tarde.

El entorno cercano a la humorista ha contado que está "muy dolida" con la productora y concretamente con el programa en el que trabajaba hasta ahora. "Se vio profundamente desamparada y muy impotente ante una mentira", explicó una persona cercana, valorando que sus compañeros "no fueron conscientes de lo que dieron a entender esa tarde y del daño público que se le podría haber hecho. Lo dicho, dicho queda".