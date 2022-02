La imagen que liquida las habladurías sobre Ana Soria y Enrique Ponce tras meses desaparecidos

Con Ana Soria y Enrique Ponce "desaparecidos" del ámbito social desde hace meses, cada noticia que ofrece la antes muy mediática pareja parece oro puro. Los dos decidieron desaparecer de las redes después de la ansiada firma del divorcio del torero y, a partir de ahí, cambiar de arriba abajo su relación con el público. La pareja sigue fuerte pero, en efecto, fuera del alcance de los fotógrafos.

No obstante, Ana Soria se ha dejado caer estos días por redes sociales, aunque no de las suyas propias, ya que no tiene. Este viernes 18 de febrero salió con unos amigos y Enrique Ponce por el Paseo Marítimo de Almería, El Rincón de Yebra, aprovechando el buen tiempo. Y así pudieron ser "capturados" juntos y bien avenidos en este lugar público.

Enrique Soria y Ana Soria entre amigas | Archivo

Tal y como se contó en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, de la mano de las imágenes de sus oyentes, Ana Soria y Enrique Ponce se dejaron ver muy cómodos y relajados tomando algo en una terraza.

Además, Ana continuó esos días de descanso con sus amigas y su perrito Ney, aunque aparentemente ya sin Enrique, en una casa de campo en la misma Almería. Una imagen que, en todo caso, liquida tanto rumores de crisis como certifica que el torero se lleva bien con las amigas de su pareja.

A esto se añade la última información publicada por La Razón en la que Enrique Ponce, que todavía no ha vuelto a los ruedos, ha puesto en alquiler su preciada finca La Cetrina en Jaén por un precio de 5.000 euros para comuniones, bodas y otros actos familiares.