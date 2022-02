Alba Santana carga contra 'Lecturas' por la noticia de su supuesta herencia: "No me esperaba esto de ellos"

En apenas seis meses, Alba Santana ha tenido que enfrentarse a las pérdida de sus padres, Mila Ximénez y Manolo Santana. Muy dolida todavía por decir ‘adiós’ a ambos, ha recibido estos días la noticia de la herencia que recibirá tras fallecimiento de sus progenitores. Según publicó la revista Lecturas, recibió de su madre tres millones de euros, mientras que de su padre no obtuvo "nada". Sin embargo, Alba desmintió este miércoles en Sálvame la noticia y afirmó estar muy decepcionada con la prensa en general y con la revista Lecturas en particular, el medio donde trabajaba su madre.

En una llamada telefónica en directo con el programa, Alba, muy nerviosa, sintió la necesidad de rogar que cese el acoso mediático. "Desafortunadamente, en las últimas semanas, ya no sé cómo manejar la situación. Cuando fallecieron mis padres, hablé con la prensa amablemente y pensé que con esas declaraciones me dejarían vivir tranquila", comenzó.

"Ha venido prensa hasta Holanda a seguirme, a intentar saber donde vivo. Me crea mucha ansiedad. Lo dejé pasar pero la semana pasada me encuentro con una portada en un medio que pensaba que era amigo. Un medio para el que trabajaba mi madre y que tiene mi número de teléfono para haber contrastado las noticias", dijo muy dolida la hija de la colaboradora. "Ni es verdad que mi padre me desherede ni que mi madre me deje esa cantidad de dinero", añadió.

Alba tiene miedo de que el acoso siga y de que siga intentando contactar con ella gente que no conoce. "Simplemente quiero intentar seguir con mi vida, estar bien para mis hijos y para mi marido. No sé cómo hacerlo y no sé cómo gestionarlo. Me gustaría hablar con vosotros hoy y pedir que me ayudéis", pidió a Sálvame, donde trabajan amigos íntimos de la fallecida Mila.

"No quiero emprender medidas legales contra la revista, les he pedido únicamente que se retracten por una noticia que no es cierta. No me esperaba esto de ellos, sinceramente. Me esperaba que me hubiesen llamado. Desde que publicaron la noticia no para de sonar el teléfono, no para de llamarme gente que no conozco", denunció.

Sobre la herencia de Manolo Santana, confesó que "no me gustó que dijeran que mi padre no me había dejado nada". "Me parece que es algo tan íntimo lo que le deja un padre o una madre a un hijo después de fallecer... Me duele que se especule. Parece que se dice que no me quería o algo así", dijo al borde del llano. "Los he querido muchísimo a los dos y los echo de menos a los dos", sentenció.