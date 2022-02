Mala tarde en Sálvame para José Antonio Canales Rivera. El programa ha aireado los mensajes del seductor torero con Estefanía, una atractiva joven que no es su pareja, en junio de 2021. A continuación la presentadora Adela González procedió a leerle los mensajes en directo, causando un inmediato enfado en Canales Rivera.

"Voy a decir una cosa antes de que sigáis: yo, por estas gilipolleces, perdí a la persona que más amaba y quería, y perdí mi lugar de confort, mi hogar y me casa. A estas alturas que estoy intentando poner en orden todas mis cosas, sobre todo mi cabeza, después de lo que he pasado en estos últimos 5 meses… ponerme a ver esto que ya ha pasado hace 6 meses, para hacerme daño gratuito, no solo a mí, también a aquella persona a la que he querido tanto… si seguís por ahí, yo abandono, no tengo ninguna necesidad de aguantar esto, entonces me voy".

Canales Rivera | Telecinco

Y así lo hizo: Canales Rivera se marchó del plató de Sálvame y se quedó sin escuchar la llamada de otra mujer asegurando que no era su "pareja formal" a la que Canales Rivera "le había vendido una moto" pese a que tanto ella como él tenían "pareja". Canales -dijo- le pedía verse de manera "ansiosa".

Fue hace pocos meses cuando a Canales se le descubrió otro affaire, esta vez con una compañera de cadena, Alba Carrillo, que al final acabó con un cruce de declaraciones entre ambos y con portazo de la modelo.