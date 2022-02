Anne Igartiburu estrenó con Fran Rivera su nuevo programa en Telemadrid, 10 momentos de mi vida. Un espacio en el que el torero se sinceró sobre su vida personal y su trabajo y en la que se confesó afortunado de "haber nacido en la familia que nací". Un programa en el que inesperadamente colaboró Tana Rivera, siempre distante con las cámaras de los programas del corazón.

Ajeno a los dramas de los Pantoja motivados por la errática conducta de Kiko Rivera, Fran ha vuelto a hablar de los enseres desaparecidos de Paquirri, su padre, que Isabel Pantoja se resiste a entregar.

No solo recordó a su padre sino a su madre, Carmina Ordóñez, de la que recordó que "siempre dijo que no iba a llegar a los 50. Es una pena porque el mundo es mucho peor sin ella. La mejor herencia que me ha dejado son sus amigos y su vida y su forma de entender la vida. La recuerdo todos los días en todo lo que hago. Mi madre me marcó muchísimo, me sigue marcando y me guía cada día… Yo era su ojito derecho, todo hay que decirlo".

Durante su entrevista a Fran le sorprendieron con la presencia de Tana Rivera, su hija, por primera vez en televisión alabando a su padre. Ella reconoció ser una "petada" por no acompañar a su padre al campo mientras Fran reconoció el "vínculo muy bonito" que mantienen pese a los "momentos duros".

Su hija Tana -explicó Fran Rivera- es la principal responsable de que él haya podido superar la muerte de su madre, a la que "da miedo lo que se parece". "La que me ha hecho salir de momentos a quien me agarré fue a Cayetana y quien me sacó de la oscuridad fue Cayetana. Tana es una mezcla de las dos familias. Tiene muchas cosas su madre, pero es muy Ordóñez. Tiene cosas de mi madre, es mi madre… Da hasta miedo. Las cosas que hace con el pelo… Y tiene un don de gentes".

Fran Rivera, sobre su hija Cayetana: "Cuando me separé y se murió mi madre, quien me sacó de esa oscuridad fue ella" 📡 En #DIRECTO con @anneigartiburu_ @paquirri74 ➡ https://t.co/Cnw7Ol5lQX #10MomentosTM pic.twitter.com/jzt6kd6MK0 — Telemadrid (@telemadrid) February 24, 2022

No podía faltar tampoco Cayetano Rivera, con el que reconoció "encontronazos" en el pasado. "Una vez cogió una piedra y me la lanzó. Tuvieron que darme puntos. Nos pegábamos bastante", dijo sobre la relación con su hermano. Pese a ello, hemos estado "muy unidos" con Cayetano ejerciendo el papel de "hermano tranquilo. Lo llamaba ‘monsieur Geranio" porque casi "no se movía".

Con Kiko Rivera fue conciliador, pero más frío. "Somos muy distintos, pero nos unen cosas y la sangre está ahí. Aunque tenemos vidas muy distintas cuando nos necesitamos, estamos. Siempre es importante. Es verdad que el roce da el cariño y nosotros hemos estado mucho tiempo separados. Y ha habido cosas que nos han separado incluso viéndonos".

Más frío fue, obviamente, con Isabel Pantoja, de la que dijo que "hay cosas que no se pueden decir. Si mi madre o mi padre o mi hermano o mi tía es un cabrón…"