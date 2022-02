Un micrófono abierto revela el futuro de Paz Padilla en 'Sálvame'

Un momento de tensión en Sálvame entre Kiko Matamoros y Anabel Pantoja ha dejado al descubierto el futuro de Paz Padilla en el espacio de Telecinco. En plena discusión con su compañero, la sobrina de Isabel Pantoja hizo referencia a la presentadora, aclarando de una vez por todas su situación dentro de La fábrica de la tele después de abandonar el programa tras una dura discusión con Belén Esteban por el tema de las vacunas contra la covid. Un conflicto que se originó cuando la humorista aseguró que "las vacunas no sirven para nada", generando un enorme revuelo en redes sociales y las críticas públicas de su compañera.

Anabel Pantoja hablaba sobre la supuesta relación sentimental de su exmarido, Omar Sánchez, con Alexia Rivas. La tertuliana se enzarzó con Kiko Matamoros en un intenso enfrentamiento que acabó con una frase que la desquició: "Es que lo que necesita ahora Alexia es una apoyadura, y creo que es Omar", ironizó Matamoros, a lo que Anabel contestó: "Lo has dicho con segundas. ¿Has desayunado con Paz Padilla? ¿Vas de gracioso ahora?". El colaborador, lejos de cortarse, subió la apuesta: "Oye, qué feo es eso de meter a alguien que ya no trabaja aquí".

Una afirmación que corroboró minutos después Lydia Lozano cuando pensaba que su micrófono estaba apagado: "No se sabe nada, ni para sí ni para no", dijo la periodista a lo que Anabel respondió: "Bueno, lo he dicho porque es humorista y tú has querido hacerte el gracioso. ¿Has desayunado con Carlos Latre? ¿Mejor? ¿O con Faemino y Cansado? Aunque no sé si alguno ha muerto".

"Dolida y molesta" con sus compañeros

Según explicó alguien del entorno cercano a Paz Padilla al digital Jaleos, la presentadora está "muy dolida" con La fábrica de la tele y concretamente con el programa en el que trabajaba hasta ahora. "Se vio profundamente desamparada y muy impotente ante una mentira", explicó la fuente, valorando que sus compañeros "no fueron conscientes de lo que dieron a entender esa tarde y del daño público que se le podría haber hecho. Lo dicho, dicho queda".

El informante hizo referencia a las suposiciones que se hicieron, cuando se dio a entender que no está vacunada: "Está molesta y dolida por ello" pues piensa que "no se le ha tratado con el respeto que merece. No ya por ser presentadora, sino como persona".

Paz Padilla, por su parte, no se ha pronunciado sobre su situación laboral ni sobre su abrupta marcha del programa, pero un gesto en sus redes sociales evidenció su malestar. Y es que días después del conflicto, dejó de seguir en Instagram a Belén Esteban y María Patiño, quienes declararon no estar de acuerdo con sus palabras sobre las vacunas.

Sálvame por su parte, no ha vuelto a hacer referencia a la presentadora, pero sí ha reforzado su imagen con un nuevo rostro, el de Adela González, que desde hace unas semanas copresenta el formato de Telecinco junto a Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera.