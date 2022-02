Jorge Sanz recuerda el día que Pedro Almodóvar le echó de un rodaje: "Me pilló riéndome de él"

Jorge Sanz visitó este viernes el programa Deluxe para hablar largo y tendido sobre su nueva vida como abuelo. El actor realizó un repaso por su vida y confesó a Jorge Javier Vázquez cómo sus hijos le han cambiado la forma de ver la vida ahora que tiene una nieta.

No obstante, durante muchos años, la relación con sus hijos no fue buena, de hecho, conoció a su hija Marta cuando esta ya tenía 18 años: "Tuve una relación con su madre muy bonita pero breve, me enteré después que se había quedado embarazada. Me arrepentí mucho porque no reaccioné inmediatamente y tardé en coger las riendas. Se casó posteriormente y el marido ejerció de padre", narró.

Jorge Sanz fue padre con 19 años y en un primer momento se negó ejercer como tal. Después de años luchando para ello, conoció a hija cuando ya era mayor de edad: "Mi hija no me reprochó nada cuando se enteró, con diez o doce años. Yo estaba deseando que llegase el día que cumpliese dieciocho años para conocernos. Estuve escribiendo en un cuaderno lo que le iba a decir cuando nos viésemos".

"Primero nos vimos en Oviedo y a los dos meses de conocernos ya estaba en casa viviendo conmigo, hemos convivido tres años juntos. Durante 18 años nos idealizamos y nunca nos hemos decepcionado (…) No había un día que no me arrepintiera y pensara en ella. Estaba deseando que llegara el día que cumpliera 18, tenía un agujero enorme. Quería respetar su vida familiar", contó el actor muy emocionado.

Actualmente lleva una vida muchos más feliz y serena, algo que ha conseguido tras la llegada de su su primera nieta: "Me da un poco de vértigo, pero sobre todo ser abuelo me ha dado mucha serenidad y siento que se ha cerrado el ciclo, una etapa. Ahora tiene sentido es una cosa un poco espiritual. Siento que todo lo que he hecho ha merecido la pena".

Su enfrentamiento con Almodóvar

Durante la charla con los colaboradores, el intérprete recordó el rodaje de la película Carne Trémula, de Pedro Almodóvar, de la que fue despedido una semana después de empezar a grabar: "No entré en el juego", afirmó el actor sobre le director de cine manchego. "Fue un trauma, me debió pillar riéndome de él", añadió.

Lo que recuerda el actor es que fue el propio Almodóvar quien le reunió y, tomando una copa, le dijo que su relación no funcionaba y que iba a prescindir de él para continuar con la película. Le sustituyó Liberto Rabal. "¿Hay que reírle las gracias?", preguntó María Patiño. "Es más que eso", añadió Jorge Sanz, que recuerda aquel episodio "sin rencor" y manteniendo respeto hacia su cine.