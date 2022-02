Destaca Verónica Echegui entre la nueva generación de actrices, cuya notoriedad comenzó al ser protagonista en 2006 de Yo soy la Juani. Ha proseguido su carrera en alza a través de varias series televisivas. Y en la gala de los últimos Goya recibió el galardón al mejor cortometraje, Tóten Loba, una especie de versión feminista del archiconocido cuento infantil "Caperucita Roja". Pero, si sus éxitos profesionales la han convertido en personaje conocido, vive estos días la preocupación porque la policía la investiga junto a su novio, Alex García, acusados de adquirir pasaportes de vacunación falsos.

Verónica Fernández de Echegaray cumplirá treinta y nueve años el próximo mes de junio. La atractiva madrileña lleva doce de convivencia con Alex García, a quien conoció en 2010 en el rodaje de Seis puntos sobre Emma. En 2016 volvieron a protagonizar otra serie, adaptación del libro "No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas". Forman una pareja sólida en sus sentimientos, que trató siempre de pasar inadvertida cuando aparecía en algún evento cinematográfico. Ya no pueden ocultarse de los fotógrafos.

¿Por qué no se vacunaron como la mayoría de ciudadanos para preservarse de las infecciones del Covid-19? Sabida es la existencia de quienes se niegan a ello, como el tonto del tenista serbio. Peor es que recurrieran, presuntamente, a una asociación delictiva que facilita falsos documentos y simulan mediante la adquisición de un pasaporte haber recibido la vacuna. Se han detectado más de dos mil casos de personas que se han servido de ese medio para burlar a las autoridades médicas. Una enfermera parece ser la culpable de esa red. El conocido Omar Montes, se cuenta que recurrió a ella. Y ahora, entre otros supuestos compradores de esos pasaportes, se encuentran Verónica Echegui y Alex García. Ya conoceremos a qué pena se enfrentan. Más que nunca la pareja se apoya en el amor que los une, aunque por el momento no se han pronunciado en pasar por el altar o un juzgado. Verónica tiene plena confianza en él, pues hace un tiempo lo relacionaron sentimentalmente con Manuela Vellés, ex de Miguel Ángel Muñoz. Verónica declaró que no creía que Alex la engañara.

Entre tanto, y a la espera de lo que dicte el juez encargado del caso de los pasaportes falsos, Verónica Echegui ha comenzado el rodaje de Los pacientes del doctor García, cuyo argumento parte de la novela de igual título de la recientemente desaparecida Almudena Grandes. El trasfondo de la serie transcurre en tiempos de la II Guerra Mundial y los primeros años del franquismo. El papel protagonista masculino lo defiende Javier Rey, que no para de trabajar, desde Velvet, Fariña y más recientemente Mentiras. Verónica Echegui tiene asimismo un papel protagónico, como Amparo Priego. Los exteriores se ruedan entre Segovia, Madrid y Guadalajara.