La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada ha presentado la nueva edición de la MBFW y nos ha contado cómo fue su reciente encuentro con su exmarido Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara.

Inmersa en los preparativos de su próximo desfile en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, Ágatha Ruiz de la Prada ha sido uno de los rostros conocidos que ha asistido a la presentación a los medios de la 75ª edición de la pasarela madrileña. Pletórica y con muchas ganas de que llegue el próximo 10 de marzo - cuando presentará sus coloridas propuestas en Ifema por 37º año consecutivo - la marquesa de Castelldosriu nos ha contado cómo fue su reciente e incómodo reencuentro con su exmarido, Pedro J. Ramírez, en Venecia.

Un encuentro casual que tuvo lugar en el palacio Pisani Moretta de la ciudad italiana, escenario del famoso baile Doge, la fiesta VIP por excelencia del Carnaval veneciano. Un evento al que Ágatha acudió acompañada por su nueva pareja, José Manuel Díaz Patón - del que se confiesa enamoradísima - mientras que el director de El Español lo hizo con su mujer, Cruz Sánchez de Lara.

La diseñadora y su marido, que se separaron en 2016 después de más de 3 décadas de amor, no se veían desde que firmaron el divorcio hace más de cuatro años y no han sido pocas las ocasiones en las que Ágatha ha criticado públicamente al padre de sus hijos Tristán y Cósima, al que llegó a llamar 'el innombrable'. Sin embargo, y demostrando que ha pasado página, ha revelado con total naturalidad cómo fue su reencuentro.

"Mi viaje a Venecia ha sido genial. Es que esta noche soñaba como que estaba en Venecia, la pera, ha sido muy bonito, muy divertido", dijo la diseñadora con total sinceridad sobre su viaje del pasado fin de semana.

No era consciente, según dijo, de la presencia allí de Pedro J. "Me enteré, pero ya lo tenía todo organizado y lo que no me podía imaginar es que íbamos a estar tan cerca, pero bueno, mira, la verdad es que considero que ha sido como cerrar el círculo porque yo estaba bastante bien. A pesar de todo, me lo pasé genial", ha dicho sobre esta coincidencia.

Ruiz de la Prada, por tanto, ha superado la etapa más dolorosa de esa ruptura: fue capaz de coincidir con su ex y "sobrevivir" al episodio. Le ayudó en todo caso su nueva pareja, Manuel, "que ha estado graciosísimo y me ha hecho reír muchísimo". "Me lo he pasado fenomenal", zanjó la diseñadora sobre la curiosa situación.