Ainhoa Armentia y Vitoria: La nueva vida de Iñaki Urdangarin tras obtener la libertad condicional

Tras obtener la libertad condicional, Iñaki Urdangarin no solo ha decidido apostar por su relación Ainhoa Armentia, la mujer por la que se ‘forzó’ su separación oficial de la infanta Cristina, sino que ha decidido empezar una nueva vida desde cero con su novia y compañera de trabajo

Según la información que maneja el programa Ya es mediodía, el ex duque de Palma y su novia ya han alquilado un piso y en los próximos días empezarán la mudanza para comenzar esta nueva e ilusionante etapa que demuestra que su relación va mucho más en serio de lo que todos pensábamos.

Al parecer, Ainhoa ya habría pedido ayuda a su entorno cercano para trasladar sus pertenencias a su nueva casa con Urdangarin, situada en un barrio tranquilo a las afueras de Vitoria, donde a tenor de esta noticia seguirá el todavía marido de la infanta Cristina una vez obtenida oficialmente la libertad condicional.

Donde no seguirá el ex jugador de balonmano es en la consultoría Imaz & Asociados en la que llevaba trabajando un año como condición indispensable para la consecución del tercer grado penitenciario. Una vez suspendida su condena, Iñaki ha comunicado que no volverá, lo que ha supuesto un alivio para sus compañeros, incómodos con la presencia de numerosos medios de comunicación a las puertas del despacho desde que salió a la luz su relación Ainhoa Armentia.

Pero ese no es el único cambio en la vida de una de las parejas del momento, ya que el programa presentado por Sonsoles Ónega también ha desvelado que no solo Urdangarin ha dejado su puesto de trabajo, ya que su novia podría seguir sus pasos próximamente, a pesar de ser una de las empleadas mejor consideras del bufete de abogados vitoriano.

Lo que sí que está claro es que por el momento, y a pesar de que está haciendo unas prácticas de un mes de duración en el Barça de balonmano, el futuro de Urdangarín pasa por Vitoria y no por Barcelona.