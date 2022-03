Belén Esteban confiesa que ha tenido covid

Mucho se estaba especulando de la desaparición de Belén Esteban de Sálvame desde que se había sometido a una intervención de estética. Otra de las hipótesis era la posibilidad de un embarazo. El caso es que la propia Belén ha sido quién ha desvelado los motivos de su ausencia.

Después de estar en Dubái, por negocios, de "Sabores de la Esteban" se contagió de Covid, y ha tenido que estar guardando la cuarentena en su casa. Así lo ha contado la propia Esteban en Sálvame Lemon Tea. Ya está totalmente recuperada, pero a pesar de estar vacunada con las 3 dosis no se ha librado del virus. Un mes ha durado su ausencia. "He tenido que ver y escuchar de todo. Lo he pasado fatal por mi diabetes, pero ya estoy bien". Así lo explicó.

Hay que recordar que Belén Esteban, por diabética, es paciente de alto riesgo, aunque afortunadamente todo ha salido bien. También quiso aclarar que no ha dejado a su Miguel y que tampoco ha estado hospitalizada.

"Si hubiera querido quedarme embarazada, lo hubiera hecho, porque aunque no surgiera de manera natural, hay otros métodos. En su momento di la enhorabuena a María José Campanario y a Jesús por lo que viene a ser el hermanito de la persona más importante de mi vida, y lo que más quiero es que todo salga bien. No sé el sexo del bebé y si lo supiera tampoco lo diría". También aclaró que ella no ha tenido nada que ver en el despido de Paz Padilla, después del enfrentamiento que tuvo con ella en directo .

Belén Esteban y Carlos Pérez Gimeno | Archivo