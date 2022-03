La 'amante oficial' de Vladimir Putin y sus cuatro hijos estarían refugiados en Suiza

Más de dos millones de refugiados han salido ya de Ucrania huyendo de los misiles y el terror de Vladimir Putin. Mientras el mundo observa con horror la invasión, la vida en Rusia transcurre con normalidad gracias a la censura del régimen y a pesar del boicot masivo de las multinacionales. Quien no debe sentirse segura en Moscú es Alina Kabaeva, la ‘amante oficial’ de 38 años de Putin, cuya relación con el mandatario ruso se conoció en 2013.

Las redes sociales han sido cerradas y se prohíbe cualquier información contraria al Kremlin, mucho menos la que tenga que ver con la vida personal de Putin, pero las últimas informaciones sitúan a su pareja refugiada en Suiza en una vivienda blindada junto a los cuatro hijos que presuntamente tienen juntos. Según el medio estadounidense Page Six, todos ellos tendrían pasaportes suizos.

"Mientras Putin lleva a cabo su asalto a Ucrania, atacando a ciudadanos inocentes y provocando una crisis de refugiados, su familia está a salvo en un chalet muy privado y muy seguro en algún lugar de Suiza, al menos por ahora", asegura una fuente al citado medio. Kabaeva, ex gimnasta olímpica, tendría dos hijos varones y dos gemelas de 7 años con Putin, de 69 años, algo que siempre se ha mantenido en absoluto silencio. De hecho, las niñas habrían nacido en la ciudad suiza de Lugano en 2015.

Alina nació en mayo de 1983 en Uzbekistán, entonces parte de la URSS. Es una de las gimnastas más condecoradas de la historia de la gimnasia rítmica. Conocida como "la mujer más flexible de Rusia", tiene en su palmarés dos medallas olímpicas, 14 medallas en campeonatos mundiales y 25 medallas en campeonatos europeos.

Es considerada por muchos rusos como la "culpable" de la separación de Vladimir Putin y la ex primera dama (llamada ‘dama invisible’), una azafata de Aeroflot llamada Liudmila Aleksándrovna. No está claro cómo el presidente conoció a la deportista, pero en 2008 Alina Kabaeva se convirtió de manera extraoficial en la "segunda dama" del país cuando un tabloide se atrevió a publicar que Putin había dejado a su mujer y que planeaba casarse con la ya ex gimnasta –retirada en 2004 y con un asiento en el Parlamento ruso-. Incluso se citaba una fuente de la organización de la boda que ubicaba el enlace en el Palacio de Constantino de San Petersburgo.

Alina Kabaeva, en 2018

Aquella mañana, cuando los periodistas llamaron a la portavoz de la gimnasta buscando saber si se casaban, ésta pidió unas horas "para pensar" y consultar. Cuando lo negó y fue preguntada si ambos se conocían, remitió a los reporteros a la oficina de prensa del Kremlin: era ya un asunto de Estado. Además, el periódico que levantó la liebre cerró apresuradamente.

En cuanto a la ex primera dama, la revista Sobesédnik publicó en 2016 que se volvió a casar. La publicación lo confirmó de manera indirecta haciendo público los documentos de un apartamento de su propiedad en San Petersburgo, donde aparecía con su nuevo apellido de casada: Liudmila Ocherétnaya. En la búsqueda por encontrar a su nuevo marido, la prensa rusa dio con el empresario Artur Ocheretni, 20 años menor que ella.