Tamara Falcó: "Estoy muy preocupada por Ucrania y con miedo"

De sobra es sabido que Tamara Falcó es una persona muy religiosa, ella misma lo ha manifestado siempre que se le ha preguntado. Su último trabajo ha sido diseñar unas medallas de la Virgen María, de la que siempre ha confesado que es una gran devota. "Las he hecho con todo mi cariño, y la primera tirada se agotó. Era flipante, estoy convencida que hay más gente devota de la que se piensa. La gente reza en privado, que es como se debe hacer. Le he regalado medallas a mi madre, a mi novio y les han encantado. La de mami es muy parecida a una que me dio cuando hice la Primera Comunión". Así lo contó.

Otro de los hobbies de la marquesa de Griñón es todo lo referente al mundo culinario. "Siempre me ha gustado comer y la cocina me encanta, y a Iñigo le pasa lo mismo. Nos va muy bien y no hacemos caso de los rumores, que lo único que pretenden es hacer daño a nuestra relación. Se meten con nosotros de forma muy desagradable, sobre todo con Iñigo, ya lo tenemos asumido. No me gustaría verme en la tesitura de tener que perdonar una infidelidad, porque hay veces que tienes que perdonar y no te sale. No hago caso de los rumores, porque confío en Iñigo". Más clara no pudo ser.

El mes de junio le entregan el piso que se ha comprado. "Tengo ganas , pero ahora que me he acostumbrado en vivir en el centro, me parece que Puerta de Hierro está un poco lejos, y es posible que lo alquile, pero no lo tengo decidido".

Al preguntarle su opinión sobre lo que está ocurriendo en Ucrania, se le cambió la cara. "Estoy muy preocupada y con miedo. Es muy triste, y más cuando escuchas hablar de que pueden utilizarse armas nucleares. Estamos todos muy preocupados y rezo por ellos todos los días, y para que vuelva la paz".