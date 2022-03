Rosario Mohedano no se calla. Harta del despotismo de La Fábrica de la Tele, ha defendido a su tía Rosa Benito de las campañas de desprestigio continuas de programas como Sálvame o el Deluxe. Y, de paso, acaba de "divorciarse" de la cadena entera negando su participación rumoreada en Supervivientes.

Entre constantes tiras y aflojas con la cadena, Chayo Mohedano niega en Twitter su participación: "Es totalmente falso, una vez más, que vaya a Supervivientes". Y, lejos de conformarse, sigue: "Para que veáis cómo son, ya el año pasado les dije que hasta que no dejara de trabajar la fábrica en Mediaset que no haría nada con ellos y que no volvieran a llamar, y este año no han llamado. Ellos lo saben. Siempre desinforman".

Chayo, en desacuerdo con el proceder de la productora que ha elevado a Rocío Carrasco a los altares del feminismo del Ejecutivo socialista (el mismo que ha llevado a Sálvame a su peor crisis de audiencia) recuerda que está embarcada en una batalla judicial contra la empresa en la que trabajan Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez.

Y sobre todo conmigo.

Pero si no soy nadie,porque siempre me tienen en el punto de mira?

Lo hacen para que sufra el acoso y los insultos de sus fans,menos mal q cada día son menos.(audiencia)😂

Q no os engañen ,el caso delux les tiene como pollo sin cabeza

Con M de MUJER #8Marzo — Rosario Mohedano (@RosarioMohedano) March 8, 2022

Señala Chayo que mienten "sobre todo conmigo. Pero si no soy nadie, por qué siempre me tienen en el punto de mira? Lo hacen para que sufra el acoso y los insultos de sus fans, menos mal q cada día son menos".

Y señala el caso que podría judicializarse en breve y que podría acabar con la primacía de La Fábrica de la Tele, el mismo caso Deluxe que Antonio David amenaza con destapar en su canal de Youtube relativo a escuchas a famosos comandada por integrantes de la productora.

"Que no os engañen, el caso Deluxe les tiene como pollo sin cabeza", dice, rematando con irónico hashtag relativo al 8M, Día dela Mujer, que se ha intentado rentabilizar a toda costa a través de intervenciones de Irene Montero y, ahora, el concierto feminista de Rocío Jurado cuya alfombra roja finalmente no fue emitida por decisión de la dirección de la cadena.

Y es que, además de Belén Esteban, la Policía también ha informado a la mismísima Rosa Benito de que ha sido víctima de las escuchas y espionaje de esta trama en la que Gustavo González, integrante de Sálvame, ha tenido que declarar.