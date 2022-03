La primavera llega a las portadas: Olga Moreno vuelve a sonreír, Omar Montes con una morena y Nieves Álvarez con novio

Semana lleva a un pequeño recuadro de portada una foto en la que vemos a Olga Moreno sonriendo y abrazada a un amigo. Después, en páginas interiores, la secuencia fotográfica nos muestra risas y un baile con este caballero del que no se aporta ningún dato adicional.

Podría ser solo un amigo o algo más. Olga está soltera, aunque todavía no haya firmado ningún documento, y tiene derecho a rehacer su vida. Dice Semana que "comienza una nueva etapa" y la muestra es que salió a comer con un grupo de colegas con los que disfrutó de una sobremesa de lo más animada. Pero las imágenes no demuestran que haya dejado de ser paloma herida y haya ocupado de nuevo su corazón.

La revista añade que hace unos días Olga viajó a Madrid y estuvo cenando con su ex, Antonio David y con Rocío Flores. Sin embargo, en las fotos que publica en portada Diez Minutos, se trata de un almuerzo al que acudieron padre e hija junto a Gloria Camila, con la que Antonio David se lleva muy bien, en contra de lo que se había dicho.

La crisis de Ortega Cano y Ana María

Lecturas dedica su portada a Ana María Aldón, que ha reconocido que su relación con José Ortega Cano no atraviesa su mejor momento y que el docu-drama de Rociito ha contribuido a esta crisis de pareja.

Asegura la revista que Aldón "sí cree a Rocío Carrasco" y que ese sería uno de sus mayores problemas de pareja. Ana María creció en un hogar "destrozado por los malos tratos". Por eso le ha marcado tanto el testimonio de la hija de la Jurado, y como nunca le ha ocultado su apoyo, ahora Gloria Camila y Rocío Flores no se lo perdonan. Toda esta información hay que cogerla con pinzas: Lecturas se ha mostrado tan parcial en todo este asunto y ha defendido tanto a Rociito, aunque no tuviera argumentos, que lo publicado podría no ser del todo cierto.

Añade el semanario que Aldón está triste: "su vida con Ortega Cano la ha llevado al límite y se siente muy sola". Y para colmo, su relación con su hijastra Gloria es bastante lejana: "mantiene las formas de cara a a la galería".

Antonio David y Marta Riesco siguen viviendo juntos

Lecturas publica las fotos que confirman que Antonio David Flores vive en casa de Marta Riesco cuando pernocta en Madrid.

Se trata de varias imágenes en las que le vemos entrando y saliendo del domicilio, una vivienda ubicada en la zona norte de la capital.

En Diez Minutos se han fijado en un detalle crucial: Antonio David conduce el coche de su novia, un Mini de color blanco. Y eso es muy serio.

Omar, el ex de Anabel, con una morena

Portada de Diez Minutos dedicada a una Anabel Pantoja que, en una foto de archivo, pone cara de incredulidad. Al lado, una imagen de Omar paseando con nocturnidad y alevosía con una morena con la que recorrió las calles de Las Palmas.

"Omar se divierte con otra", reza el titular de la revista, que nos recuerda que solo hace un mes que la pareja hizo pública su separación.

Las fotografías fueron realizadas el pasado fin de semana. Omar y su atractiva acompañante disfrutaron del carnaval, primero acompañados por un grupo de amigos, pero después se quedaron solos "y no se despegaron el uno del otro".

Agustín Pantoja, tentado por ‘Supervivientes’

Asegura Lecturas que Agustín Pantoja tiene una oferta para ir a Honduras y que, a día de hoy, es el concursante más deseado por la organización del certamen.

La revista afirma que el hermano de Isabel Pantoja ha recibido una "generosa oferta" para convertirse en la estrella de la próxima edición de este formato de supervivencia. Él llegó incluso a acudir a los tribunales para defender su privacidad, aunque cosas más raras se han visto: la cantante dio la campanada el año de su participación.

Otro de los que habrían sido tocados para participar es Manuel Bedmar, el no sabemos si todavía novio de Rocío Flores.

Iñaki y Ainhoa ya no se esconden

Ahora ya sí que sí, Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia hacen vida de pareja y no piensan esconderse más. Se acabaron los besos detrás del cristal y las entradas y salidas del despacho desacompasados.

Hola vuelve a tener imágenes exclusivas de Iñaki y su novia. El exmarido de la infanta Cristina pasó el fin de semana en Barcelona, pero el lunes acudió a recoger a Ainhoa a su trabajo conduciendo un Audi blanco, algo antiguo pero seguramente más cómodo que su bicicleta.

Urdangarín ya no trabaja en el despacho de abogados en el que comenzó, suponemos, su historia de amor. Dice Hola que la pareja pasó la jornada fuera de Vitoria para, al final de la tarde regresar cada mochuelo a su olivo.

Según la revista, en los últimos días han surgido nuevas informaciones que apuntan al inminente divorcio de Iñaki y la infanta Cristina.

Nieves Álvarez, enamorada de un empresario

Nieves Álvarez aparece en varias páginas de la edición del Hola de este miércoles: como protagonista de varias campañas de publicidad y porque ha encontrado de nuevo el amor.

El reportaje en el que vemos quién es su nueva pareja está más cerca de una producción de moda que de una exclusiva al uso. Tampoco niegan que sean fotos pactadas, prácticamente falta la firma de la estilista.

Nieves aparece espectacular (como siempre) paseando por la orilla del Sena de la mano de Bill, el empresario de origen libanés con el que sale desde septiembre. Dice la revista que "las familias ya se conocen".

Ataviada con una boina roja a juego con su jersey o subida a unos tacones de doce centímetros sobre los que camina como si fuese la pasarela, Nieves ríe, besa y acaricia a su nuevo novio, que trata de parecer más joven luciendo zapatillas Converse y chupa de aviador.

Bill Saad, educado en Francia y Canadá, es el fundador de la compañía Jota 2 Group, una empresa que promueve el emprendimiento a nivel internacional, principalmente en el sector tecnológico, y que en la actualidad cuenta con más de dos mil quinientos empleados. A ellas suma la marca de productos saludables Sukhran Foods. Tiene 55 años y unos "bonitos ojos claros", añade Hola.

Varapalo judicial para Toño Sanchís

Semana ha tenido acceso a la sentencia del Tribunal Supremo que tumba las pretensiones de Lorena, la mujer de Sanchís, tras haber interpuesto una demanda contra Mediaset en nombre de sus hijos por intromisión ilegítima en el honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen.

La mujer del que fuera representante de Belén Esteban pretendía que le abonaran 400.000 euros en concepto de daños morales. Sin embargo el alto tribunal culpa directamente al padre del menor, el propio Toño, diciendo que fue él quién hizo que su hijo apareciese en los programas de la cadena.

"Si el menor fue expuesto durante breves segundos fue porque el padre, intencionadamente, lo consiguió, y eso pese a la actitud encomiable del reportero y del cámara que en todo momento intentaron, pese a la insistencia del padre, preservar a toda costa la intimidad e imagen del menor".

Explica Semana que el matrimonio formado por Sanchís y Lorena viven de la vía judicial, si es que eso existe. Interponen demandas contra todo y contra todos porque no tienen otra fuente de ingresos.

Cóctel de noticias

Concha Velasco cuenta en Semana que lleva un mes en una residencia. La actriz habla en exclusiva para la revista y explica que se siente muy bien cuidada y que se trata de una decisión consensuada con su familia.

Rafael Amargo denuncia que hay una mano negra que no le deja vivir. El bailarín explica en una larga entrevista en Diez Minutos cómo está yendo su proceso judicial: "La justicia es ciencia ficción. Todo es mentira".

Almudena Cid se refugia en sus amigos tras romper con Christian Gálvez. La deportista se mantiene estoica, a pesar de que su ya ex se dedica a lanzar mensajes de amor al mundo que superan con creces la cursilería.

Andrés Velencoso y Candice Swanepoel son pareja. Hola retrata al modelo español más internacional y a su nueva conquista, conocida por desfilar para Victoria´s Secret. Velencoso suele salir con modelos. La penúltima era Paula Gómez, una de las mejores amigas de Rocío Osorno, a la que se relacionó a su vez con Íker Casillas, aunque los dos han hecho lo imposible por enterrar el tema.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, cada día más enamorados. Eso dice Semana en un reportaje en el que vemos a la pareja paseando muy agarrada. Según la revista, el jinete está totalmente integrado en la familia de la modelo. Lo que es cierto es que no le conocíamos una relación tan duradera.

Hola eleva a Victoria Marichalar a la categoría de estrella de la moda. La revista publica varias fotos de su paso por los desfiles de la moda de París, a los que ha viajado acompañada por su padre, que seguramente se haya convertido en su representante ahora que ha decidido ser it-girl.

Ana de Armas y Chris Evans, juntos y sonrientes. Vemos en Hola a la actriz hispano-cubana junto al actor que encarna al Capitán América. Aunque no hay besos ni abrazos, Hola fantasea con la posibilidad de que estén juntos.

Paz Padilla será protagonista de una película sobre su vida. Su nuevo proyecto será rodar un largometraje en el que se interpretará a sí misma en la edad adulta. Ahora hay que encontrar dos actrices que hagan de Paz en el pasado. Es uno de sus proyectos profesionales, dice Hola, ahora que ha sido despedida de manera fulminante de Telecinco. Semana retrata a la humorista junto a su hija, la persona que la está ayudando en este difícil momento.