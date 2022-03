Dentro del concierto de Rocío Carrasco: "tetacam", satisfyers y gran presencia socialista

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Daniel Carande y Alaska para tratar largo y tendido toda la actualidad social. Centrada esta vez en el concierto de homenaje a Rocío Jurado celebrado el 8-M, Día Internacional de la Mujer, en el Wizink de Madrid. Un evento organizado por Rociíto y con gran presencia de profesionales de Telecinco dispuestos a apoyar la línea argumental de La Fábrica de la Tele con su estrella Rocío Carrasco y su denuncia contra el machismo según la retórica gubernamental.

Por eso, el evento tuvo una amplia presencia socialista en el palco destacado. La misma ministra de Igualdad Irene Montero estuvo en palco, con el resto de ministras; María Jesús Montero, ministra de Hacienda; Raquel Sánchez, ministra de Fomento y Pilar Alegría, ministra de Educación, además de Adriana Lastra, número 2 del PSOE. Pero ninguna de ellas pasó por el photocall, dijo el periodista Daniel Carande en esRadio.

Un evento que contó con Rocío Carrasco, que tal y como apuntó la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González, la hija de Rocío Jurado se descolgó con una desafortunada frase dado el contexto de su relación con Rocío y David Flores, con los que no se habla. : "Cuando le preguntarn qué canción del repertorio de su madre prefiere, ella dijo que era como si le preguntara a quién quería más de sus hijos".

El aforo no pudo ser de ninguna manera el esperado, hablándose de "2.300 butacas de 12.000" del Wizink de Madrid, un escenario que -según Alaska- "se vería absolutamente desangelado" de ser así, y en el que, además, no se ha aclarado cuántas eran regaladas o invitaciones, y cuántas eran entradas vendidas. "Hay un dato: esto empezaba a las 21, hubo media hora de retraso, y acabó a las 23:30-00:00 horas. Pero las barras, que normalmente están abiertas hasta el final, a las diez y cuarto estaban cerradas", según Carande. "Porque no había negocio", zanjó Federico Jiménez Losantos.

El concierto tuvo otros momentos curioso a la manera del feminismo gubernamental de Irene Montero y La Fábrica de la Tele. Como, por ejemplo, la que fue en esRadio denominada como "tetacam": "Cuando Rigoberta cantó su canción, la grúa fue haciendo un barrido por el público y algunas señoras se levantaban el jersey y las enseñaban".

Eso, y los comentarios de Mercedes Milá -que no ha sido contratada por Telecinco, solo para presentar el concierto- a costa del satisfyer femenino, dado que "sacó el suyo y dijo que los hombres no valían para nada".

Un último gesto de mala uva, al menos para los aficionados a Telecinco. A Carlota Corredera, una de las grandes defensoras de Rocío Carrasco y su reality feminista televisivo, el mismo que proporcionó a Antonio David Flores una tremenda victoria en los tribunales tras su acoso y despido, le preguntaron por la recién despedida Paz Padilla. Su contestación no tuvo desperdicio, por escueta y seca: "Le deseo lo mejor".