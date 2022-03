El hombre con el que relacionan a Olga Moreno es amigo de la infancia de Antonio David

La revista Semana llevó a su portada del pasado miércoles una foto en la que se ve Olga Moreno sonriendo y abrazada a un hombre desconocido. Después, en páginas interiores, la secuencia fotográfica muestra risas y un baile con este hombre del que no se llega a aportar ningún dato adicional, dejando a la imaginación del lector si se trata de un nuevo amante o una buena amistad.

Olga está soltera, aunque todavía no haya firmado ningún documento, y tiene derecho a rehacer su vida. Dice Semana que "comienza una nueva etapa" y la muestra es que salió a comer con un grupo de amigos con los que disfrutó de una sobremesa de lo más animada.

El programa de Ana Rosa arrojó este jueves un poco más de luz explicando que "no es la primera vez que se ve a Olga con este joven, es un amigo con el que hay feeling, pero que quizá sea pronto para hablar de una nueva ilusión". Es indiscutible el semblante más relajado y alegre que muestra la ganadora de Supervivientes ante los medios de comunicación, aunque evita hablar de un nuevo amor.

La periodista Leticia Requejo confirmó que llama José Pablo, es malagueño y vive a caballo entre Málaga y el Caribe. "Viaja mucho por temas de trabajo. No tiene nada con Olga Moreno, ni lo va a tener", añadió. Este hombre asegura ser amigo de ella desde hace mucho tiempo y es habitual verles "compartiendo bailes o risas". Antonio David y el malagueño "son amigos de la infancia" y considera a Olga y a el ex colaborador de Sálvame "como de su familia", hasta acudió a la boda de la ex pareja y ellos también fueron a su enlace".

Todo parece indicar que la separación está transcurriendo en buenos términos y no hay nada que indique lo contrario. No obstante se han podido ver varios momentos que manifiestan el dolor emocional de Olga, que discutió vía telefónica y ante los reporteros con una persona que se especula que podía ser Rocío Flores (atravesando ahora otra supuesta ruptura, la suya con Manuel Bedmar).

Quizá para aplacar habladurías, Olga publicó en Instagram una reflexión que pretende ser optimista pero que a la vez evidencia su dolor. "Entre subidas y bajadas, la vida nos pone a prueba. Pero siempre nos tiene nuevos capítulos para escribir, sentir y disfrutar", escribió.

Hace unos días Olga viajó a Madrid y estuvo cenando con Antonio David y con Rocío Flores, aunque también acudió Gloria Camila, con la que el ex guardia civil se lleva muy bien, en contra de lo que se había dicho.