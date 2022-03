El miércoles el programa Sálvame ha abordado la causa del "aspecto desmejorado" de Juan Muñoz, humorista de Cruz y Raya ahora alejado de los medios y perdido en un mar de declaraciones polémicas contra José Mota, su excompañero, y otras informaciones relativas a su vida de desenfreno.

El programa ha acudido a su domicilio en una urbanización de lujo de Madrid, donde ha encontrado a dos personas llenando el maletero de un coche de bolsas de basura, pero ni rastro del cómico.

Luis, un amigo suyo, habló de su amigo y contó anécdotas varias, como cuando se "enamoró de su madrina". Pero pronto su afición al alcohol le perdió. "No puede estar solo, la amistad se rompió cuando empezó a deberme dinero, más de 1.000 euros y me ha complicado las cosas y he estado respaldándole"

Es más, "abusa del agua con misterio" -tal y como se dijo en el programa- y "deja deudas por todos lados". "Está en una situación compleja, trabaja de vez en cuando y no entiendo qué hace con el dinero. Tiene una casa que es suya pero es una persona que no sonríe".

"El hijo no le soporta. Su hijo no le soporta más, solo habla de él mismo. Todo le cabrea, le molesta, y tiene una vida muy mala y muy oscura", aseguró en Sálvame este amigo de Juan Muñoz, que apuntó también su "doble personalidad".

"La casa me han dicho que es increíble. Van amigos a sacarle la basura y el hijo no quiere saber nada", explicó Lydia Lozano. Sale con Esperanza, una chica canaria que se dedica a echar las cartas, es su pareja. "Él está obsesionado con las cartas, cree que alguien le ha perjudicado", aseguró Lozano, que tiene acceso a Juan Muñoz, en el programa.