Ana María Aldón contesta a la última impertinencia de Jorge Javier Vázquez sobre su matrimonio

Ana María Aldón está en el ojo del huracán mediático tras sus sinceras declaraciones hace casi una semana en Viva la vida hablando del delicado momento que atraviesa su matrimonio, con José Ortega Cano. La mujer del torero confesó que continúa "esperando su momento" para sentir que puede hacerle "dichoso" como lo hizo su fallecida esposa Rocío Jurado.

Sus deseos de hacer planes, de entrar y salir y sentir que no está 'desperdiciando' su vida en un momento especialmente delicado para el diestro provocaron que muchos especulen con que la gaditana estaría cansada de la situación y estaría 'sembrando problemillas' -así lo aseguró Alessandro Lequio- para encontrar una excusa con la que romper su matrimonio.

Jorge Javier Vázquez fue todavía más allá y el pasado jueves sorprendió al afirmar que tiene la intuición de que Ana María ya habría tomado la decisión de separarse de Ortega Cano, apuntando que si todavía no lo ha hecho sería por José María, el hijo de 9 años que tienen en común.

Unas afirmaciones que la colaboradora de Telecinco, visiblemente molesta, ha desmentido, dejando claro con un rotundo "no" que no piensa romper con el torero. Haciendo gestos de incredulidad y hartazgo con los ojos, Ana María confesó que "no sabe" por qué están insistiendo en que quiere separarse pero afirma contundente que no es verdad a las cámaras de Europa Press.

Este medio tuvo la oportunidad de hablar con Ana María y confirmó que no existe ningún crisis. "Con Gloria Camila me llevo muy bien, al igual que con Rocío Flores, y todo lo que está ocurriendo con Rocío Carrasco nos está afectando mucho, en especial a mi marido, al que por supuesto apoyo en todo".

Por tanto, desmiente que su matrimonio atraviese un bache por culpa de Rocío Carrasco o cualquier otra razón de convivencia. "No hay ninguna crisis, lo que sí es cierto es que yo tengo 44 años y me gustaría salir un poco más, eso es todo, y espero que eso se vaya produciendo poco a poco. Por lo demás estamos todos bien, y lo que queremos en tranquilidad".