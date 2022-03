Alessandro Lequio responde con dureza a Ana María Aldón, que ahora mismo huye de los rumores de ruptura de su marido, José Ortega Cano, después de las declaraciones vertidas por ella en Viva la vida.

Lequio no ha tenido piedad con Ana María Aldón, ahora mismo de viaje junto a su hijo para huir de rumores, contestando que "ella habla de intimidades desde el primer momento; no solo dijo que su marido tenía los huevos más grandes y además añadió que los tenía muy ricos... si esto no son intimidades, no sé que es. Hasta añadió hace dos semanas que estaba 'desatendida'. Sí lo dijo".

Todo esto a colación de la encendida defensa de la mujer del torero emprendida por Marisa Martín-Blázquez, que enfadó sobremanera al italiano, al que Ana María Aldón dedicó en el pasado no muy buenas palabras por, precisamente, mostrarse así de crítico. "¿No creéis que estas cosas se solucionan en casa y no en los platós?".

Eso sí, se permitió además ser irónico con Ana María, que ciertamente no atraviesa ahora sus mejores momentos ni mediáticos ni personales: "Tiene que redecorar su casa, supongo que hasta hacen el amor bajo la mirada de la Jurado... la casa está llena de fotos de la Jurado".