Victoria Federica: "Espero que mi abuelo regrese pronto y poder ir a los toros con él"

No podía ser en otro lugar que la plaza de toros de Las Ventas de Madrid el de la presentación del cartel de la temporada 2022, que contará con las mejores figuras del arte taurino, y también para el acto de entrega de unos premios tanto a matadores como empresarios y mostrar el cartel de la presente temporada.

Uno de los momentos mas emotivos fue cuando Federico Jiménez Losantos hizo entrega a título póstumo a nuestra querida compañera Elia Rodríguez, gran cronista taurina. Un acto encabezado por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y por Alcalde de Madrid José Luís Martínez-Almeida.

En el foso de la plaza se había montado una carpa y un escenario donde los premiados subieron para recoger su galardón, entre ellos Morante de la Puebla que tiene firmadas varias tardes.

La familia de Elia Rodríguez recoge el premio | Archivo

La aparición de Victoria Federica de Marichalar, como es habitual, causó una gran expectación, y como es costumbre en la influencer, evitó hacer declaración alguna para los medios. La sorpresa llegó cuando estaba finalizando el acto y Mariló Montero, micrófono en mano, se dirigió a la nieta de Don Juan Carlos y le preguntó por el monarca, y con cara de asombro, no tuvo más remedio que responder, con los nervios a flor de piel: "Mi abuelo está bien, y espero que pronto regrese y así poder ir a los toros con él". Al preguntarle por su torero favorito, dijo que cada uno tenia su estilo y así evitó decantarse por alguno. Se dio la circunstancia que entre los invitados se encontraba el diestro Gonzalo Caballero, con el que mantuvo una relación que duró unos meses. Él, cuando se le preguntó a su llegada a la plaza, dijo que mantenían una buena amistad y que le deseaba todo lo mejor a la que fue su amiga íntima.

Victoria Federica | Gtres

Otro de los asistentes al que se esperaba con gran interés era José Ortega Cano, después del rumor de la supuesta crisis con su mujer Ana María Aldon. El maestro llegó acompañado de su hija Gloria Camila y cuando les saludé me dijeron que Ana María había preferido quedarse en casa, y que estaba todo muy bien, sin entrar en más detalles. Gloria está encantada en el programa de televisión el que colabora, y estuvo en todo momento con su padre y con un primo suyo, al que me presentó. Su novio nunca quiere aparecer en actos públicos, así me lo volvió a comentar la propia Gloria. " Es una decisión que hemos tomado ambos, a él no le gusta y yo también lo prefiero".

Ayuso y Almeida en Las Ventas | Gtres

Como fin de fiesta la brillante actuación de Loquillo, que no dejó impasible al personal, y tanto la Presidenta Isabel Ayuso y Rocío Monasterio se sabían sus canciones. A la salida coincidí con Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, gran aficionada a los toros y titular de uno de los palcos con más prestigio del coso, que iba acompañada por María Dolores de Cospedal.

Loquillo en Las Ventas | Archivo