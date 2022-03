Los dardos de Almudena Cid a Christian Gálvez por su comportamiento tras la ruptura

Mientras Christian Gálvez y Patricia Pardo pasean de la mano enamorados y sin esconder la ilusión de su reciente amor, Almudena Cid trata de recuperarse de la separación tras más de una década juntos. El presentador parece haber pasado página mucho más rápido que su exmujer y proclama a los cuatro vientos su amor por su compañera de Telecinco, sin importar el qué dirán.

Cid se ha mostrado mucho más cauta y no ha querido hablar con la prensa sobre cómo se encuentra. Sin embargo, solo hace falta recurrir a las redes sociales para darse cuenta de que no está precisamente feliz con el comportamiento que está teniendo Gálvez. Sus ‘me gusta’ en Twitter son muy reveladores y no hay duda de que no lo está pasando bien.

"Pedazo de obra en la que estás metida. Te mereces todo lo mejor y no un vendemotos como el que tenías a tu lado. El tiempo todo lo cura, fuerza", dice uno de los tuits a los que Almudena ha dado like. "Que Christian Gálvez haga está declaración de amor a Patricia Pardo con su ruptura tan reciente y sabiendo que Almudena Cid no lo está pasando bien me parece hasta cruel, la verdad", reza el mensaje de otro usuario.

Que Christian Gálvez haga está declaración de amor a Patricia Pardo con su ruptura tan reciente y sabiendo que Almudena Cid no lo está pasando bien me parece hasta cruel, la verdad. https://t.co/jCErauQx8f — Juan Rodríguez (@juanig_97) March 6, 2022

"Merece aquello que tanto se ganó y que muchos ya olvidaron. Admiración y respeto. Que sus ojos de silencio enseñen la vanagloriosa vanidad de aquel que presume de su propio trastorno de personalidad narcisista", publica otro usuario. "Fue como un ataque hacia ella y sin ningún respeto, fue un ‘hala, ahí te quedas. Tengo otra y a ti te engañé con el ramo de flores", dice otro tuit al que Almudena dio ‘me gusta’.

Después de q fue una sorpresa para almudena, cuando días antes le regalaba flores, con declaración de amor incluido, fue como un ataque hacia ella y sin ningún respeto, fue un ala hay te quedas tengo otra y a ti te engañe con el ramo de flores tonta q te as creído todo, — Nieves Cantarero (@CantareroNieves) March 14, 2022

La rapidez con la que Gálvez se ha dejado ver con Patricia Pardo desagrada profundamente a la familia, que considera que ambos "ya estaban juntos" cuando el presentador de Pasapalabra acabó con su matrimonio. La periodista, por tanto, sería la razón de ese súbito final.

La actriz de teatro dejó de seguir a su exmarido en redes una vez éste decidió confirmar su romance con Patricia Pardo, delatando su sorpresa ante el rápido establecimiento de esta relación… que ahora su familia considera que ya estaba establecida. "En las semanas previas le mandó un ramo de rosas y le puso en la cama ‘tienes las llaves de mi corazón’. Hasta hicieron una reforma en casa", aseguran fuentes cercanas a la familia.