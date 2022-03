Belén Esteban se quita el micro y se va de plató tras una tensa discusión con María Patiño

La vida sigue en Sálvame pese a la crisis de audiencia del programa, y la tarde del miércoles una severa bronca entre Belén Esteban y María Patiño acaparó titulares por su intensidad y antipatía.

El motivo, la calidad de las prendas de ropa que vende Raquel Bollo en su tienda. Anabel Pantoja y Belén Esteban, amigas personales de Bollo, defendieron la legitimidad de su empresa frente a las críticas de otros colaboradores, que la acusaron de comprara en tiendas de usado o almacenes chinos para después venderla a alto precio.

Un tema que lleva coleando varios días y que por fin cansó a Belén Esteban, que estalló contra Patiño en mitad del plató y quiso echar un cable a Raquel Bollo ante la pasividad de Anabel Pantoja, que en conexión desde fuera de plató prefirió no manifestarse.

"Siempre estáis igual. Llevo aquí dos días calladas. Con Jorge me peleé ayer. A mí me parece una putada que se gane la vida vendiendo la ropa y yo tenga que callarme porque no me voy a poner con una señora que no conozco de nada".

"Se lo estoy explicando a Anabel porque ayer por la noche la llamé y no pude hablar con ella. En mi vida te diría a ti eso y menos a ti", dijo mientras procedía a quitarse el micro y salir del plató, enfadad de la voluntad de María Patiño y Jorge Javier de "echar mierda contra otros".

Más tarde, y para que la sangre no llegara al río, María Patiño quiso pedir perdón a Belén. Lo hizo muy nerviosa, evidenciando lo complicado de la situación. siempre he alabado de que eres una persona, defensora de lo que tú crees que es verdad, me siento atacada como si los demás quisiéramos joder la vida de Raquel". Algo más tranquila, Belén regresó al plató.