Rocío Flores aviva la guerra con Ana María Aldón: "La que ha opinado has sido tú"

La relación entre Rocío Flores y Ana María Aldón en los últimos años se ha limitado a la cordialidad, incluso en el paso de ambas por Supervivientes se notó que no terminan de caerse bien. Las palabras de la mujer de Ortega Cano sobre su crisis matrimonial han avivado todavía más el malestar y Ana María tuvo que pedir a Rocío que no se metiera en su vida.

Este jueves en El programa de Ana Rosa, Rocío contestó a la mujer de su ‘abuelo’: "No me he metido en tu matrimonio, lo único que hice fue resaltar la figura de José", dijo, e insistió -confirmando que sigue con Manuel Bedmar- que no habla de "sus cosas" porque su novio ha decidido permanecer en el anonimato.

"En todo caso, la que ha opinado de cosas de mi vida que ni sabe ni ha vivido, eres tú", dijo sobre todas las informaciones que salieron a la luz sobre su relación con Rocío Carrasco en la docuserie. "Siempre he opinado desde el respeto y la educación", añadió.

Al ser preguntada por sus compañeros de programa sobre el poco feeling que existe entre ambas, Rocío confirmó que "hay cosas que ella ha opinado que me han dolido, pero tampoco se lo he echado en cara porque cada uno tiene la libertad de opinar lo que le dé la gana". A pesar de todo, la joven confesó que le tiene cariño a Ana María.

En cuanto al mote de 'Chusa' que le pusieron en este 'reality' y que utilizaría tanto ella como Gloria Camila, Rocío dejó claro que nunca fue algo despectivo. "Es un mote que se hace a modo gracioso, cada cual podíamos tener uno. No tengo la poca educación ni poca vergüenza de decírselo en forma despectiva. De hecho, si se lo digo así me hubiese parado los pies", ha explicado dejando claro que todos tenían uno porque iban "hechos un cuadro".