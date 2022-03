Después de meses de silencio asegurando que estaba "tomando notas" de todo lo dicho en televisión y que pronto contestaría a los ataques de Rocío Carrasco, Amador Mohedano reaparece este viernes en el Deluxe cuando acaba de cumplirse un año del estreno de la docuserie de la hija de Rocío Jurado, Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Una entrevista esperadísima en la que el hermano de 'La más grande' va a dar responder a las últimas declaraciones de Rociíto cargando contra su familia mediática, compuesta por él, su ex Rosa Benito, su hermana Gloria Mohedano, su cuñado José Antonio Rodríguez y su cuñado, José Ortega Cano, principalmente.

Será el primero del clan en sentarse en un plató desde que comenzó el tsunami Rocío Carrasco y, advierte, "voy a hablar, voy a decir yo mis cosas". "La sorpresa es que venga yo, pero he decidido dar el paso porque a veces hay que defenderse" ha apuntado a su llegada a Madrid, horas antes de su reaparición bomba en televisión.

"Yo voy a decir mi verdad como he dicho siempre", aseguró sobre su intención de desenmascarar a su sobrina y, en lo que podría ser interpretado como un dardo a Rociíto, apunta que no necesita pruebas "por escrito" porque "a mí no me ha maltratado nadie".

Eso sí, Amador no descarta que tras su entrevista pueda tener un acercamiento a la hija de Rocío Jurado y confiesa, con una sonrisa, que aunque es algo que no sabe, si lo hubiese él estaría "encantado".

Muy duro con su familia no mediática - primas y un tío tanto de él como de la inolvidable artista - que han roto su silencio en televisión para mostrar su apoyo a Rocío Carrasco, el exmarido de Rosa Benito deja claro que le parece "mentira todo" lo que han contado en Montealto: regreso a la casa. "No se les ve ni por Chipiona y no tienen nada que ver con nosotros en ese aspecto. Hay muchas familias que no tienen roce con familiares", apunta.

Y hablando de su exmujer, Amador no ha dudado en reaccionar a la presunta nueva ilusión amorosa de Rosa Benito de quien, mantiene, está "soltera y puede hacer lo que quiera". "Es la madre de mis hijos y le deseo toda la felicidad, pero de ella no voy a decir nada".

Como no, también le hemos preguntado al hermano de 'La más grande' por la crisis que atraviesan Ortega Cano y Ana María Aldón y, asegurando que "apoyo a los dos, al matrimonio", afirma que "conozco a los dos, los quiero a los dos, a los dos los veo muy cariñosos y enamorados. Solamente hay que conocerlos y tratarlos un poco". Eso sí, muy sincero, Amador entiende las quejas de la gaditana reclamando su sitio al torero porque, como explica, "la sombra de Rocío Jurado es muy larga". "Ella también tiene sus razones y tiene que haber un poquito de revuelto para que se arregle" concluye.