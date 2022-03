Jimmy Giménez-Arnau desvela por qué no tiene relación con su hija

Jimmy Giménez-Arnau fue el invitado de la semana en el programa de Bertín Osborne, Mi casa es la tuya. Allí el periodista se ha extendido en uno de los episodios más desafortunados de su vida, la lucha por la custodia de su hija contra su exmujer, Merry Martínez Bordiú, que ha acabado mal para el padre de la niña.

Y es que Jimmy Giménez-Arnau confiesa que lleva 29 años sin ver a su hija Leticia. El periodista culpa directamente a su ex en impedir que ambos tengan relación, ya que hizo todo lo posible para que ambos se vieran. "Es una tramposa. Yo quise mucho a esa niña. La estuve viendo hasta los 12 años, luego ya no más", lamentó ante Bertín Osborne.

Todo cambió cuando la chica cumplió 18 años y Jimmy vio que seguía sin querer saber nada de su padre. "No sé donde vive ni me importa. Ahora no me importa. Espero que le vaya bien y, chao, no tengo nada más que comentar. Me aconsejaron que hasta que Leticia cumpliera los 18 caos luchara para que no me dijera nunca que la había abandonado. Gané todos los pleitos aquí y en Estados Unidos para verla. Pero su madre no hacía caso a los juzgados ni a nada".

Jimmy asegura que el asunto ya no tiene mucha vuelta atrás, y que no espera ninguna llamada. "Para qué voy a estar jodido, yo no puedo hacer nada. Ella ha elegido no verme, yo respeto esto". Belén Ro dijo al respecto que el caso de Jimmy y la nieta de Franco es muy similar, pero a la inversa, del muy famoso de Rocío Carrasco.

En la actualidad, Leticia Giménez-Arnau Martínez Bordiú vive alejada de los focos y de los platós de televisión. Su padre, de 77 años, lamenta que todo haya ocurrido por una "venganza" de su madre pero está dispuesto a no "mendigar cariño".