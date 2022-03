La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno para abundar en las dramáticas imágenes de Isabel Pantoja entrando en los juzgados de Málaga entre un tumulto de prensa y espectadores, repitiéndose el fenómeno de su llegada en el año 2013 a las mismas dependencias en el caso Malaya.

Un "fenómeno repugnante" -así lo calificó el director de Es la mañana, Federico Jiménez Losantos, porque socava directamente uno de los parámetros principales de la Justicia. "Cuando una persona es justiciable no quiere decir que hay que ajusticiarlo, sino que la justicia lo protege. Hay una protección de quien tiene que acudir a un tribunal por lo que sea. Está bajo tutela judicial y eso empieza en la llegada a los juzgados".

Las imágenes captadas en el interior del juzgado no dejan duda sobre el sufrimiento humano de la cantante.

Algo que, en el caso de Isabel Pantoja y con la intención de realizar una "sentencia ejemplar", ya se violentó en Málaga en el juicio de 2014 que derivaría en su entrada en la cárcel. "El juez decano de Málaga lo provocó hace unos años diciendo que tenia que ser ejemplar pese a que aún no la habían juzgado. La tutela empieza por proteger a quien va a que la hagan justicia, culpable o inocente", dijo Jiménez Losantos.

Pese a que la situación no ha sido tan dramática como la primera vez, con tirones de pelo y abucheos masivos, "también había gente que se hacía llamar periodista y que desconoce esas normas básicas, y como hay gente sin escrúpulos la Justicia tiene que tener esos escrúpulos que le faltan a la gente". A su llegada, Pantoja casi se ha desmayado y ha roto a llorar en el juzgado.

La gran pregunta es: ¿por qué no se permite a Pantoja entrar por la puerta de atrás del juzgado? "Como seguramente habrá entrado el juez", dijo Jiménez Losantos en Es la mañana de Federico. Y como en otros mediáticos juicios hicieron Íñigo Errejón, Miguel Bosé o incluso Esperanza Aguirre, mencionó la subdirectora del espacio, Isabel González.

La periodista Beatriz Cortázar señaló las posibles razones de semejante espectáculo: "Crear sobredosis de Pantoja en los informativos y así no hablar de otros temas". Todo ello a precio de abundar en la nefasta situación personal de una mujer que, tal y como observó el periodista Carlos Pérez Gimeno, está evidentemente deprimida: "Apenas anda, se ve que está mal".

En suma, tal y como opinó Losantos, "lo han vuelto a hacer en Málaga. No me digan que Isabel Pantoja iene que pasar todos esos metros para llegar al juzgado y que los jueces no pueden entrar de otra manera. Quieren montar espectáculo y presumir, a lo comunista. Si fuera un ministro de izquierda lo tratarían con cuidado y con mimo".