A Isabel Pantoja le llueven los enanos: ahora, abandonada por su gestor

Anuncia Semana en su portada en exclusiva que Isabel Pantoja ha sido abandonada por su gestor, un señor que responde a las iniciales de P.R. y que, según la revista, ha dejado de prestar sus servicios a la tonadillera porque "va por libre y no quiere pagar a nadie".

"Decidí desvincularme de Isabel y de esa familia a finales de este año. Hay ciertas cosas que no puedo contar por ética profesional", asegura este gestor a la revista demostrando una relativa ética profesional. Porque luego continúa hablando: "el problema de esta familia es que es que no paga sus deudas a nadie y éstas van creciendo y se van acumulando. No quieren pagar y esto ha llevado como consecuencia, por ejemplo, al embargo de uno de los áticos de Fuengirola".

El otro motivo que habría llevado a P.R. a dejar de prestar sus servicios a la artista es su falta de entendimiento con Agustín. "Ellos van por libre y no hacen caso a nadie… Tiene una camarilla alrededor que no le ayuda en nada. Les gusta rodearse de gente que solo les hace las palmas".

Recuerda Semana además que no es el primero que se va. Ya en 2021 el abogado Juan Fernández dimitió debido a sus problemas de comunicación con Agustín Pantoja.

No olvidemos que horas después de que Semana cerrase el número de este miércoles, Isabel Pantoja era linchada por una turba mediática y judicial en el juzgado de Málaga.

Enrique y Ana, distanciados pero no tanto

Semana lleva a portada a Enrique Ponce y Ana Soria con un titular que, al leer después la información en páginas interiores, lleva a engaño: "Más distanciados que nunca". "De ser inseparables, han pasado a vivir prácticamente separados atendiendo sus respectivos compromisos", añade, para generar más intriga.

Sin embargo, en páginas interiores, en una información cogida con pinzas e ilustrada con imágenes de archivo, leemos que "superados esos meses del principio en los que arrasaron con todo, ahora disfrutan de un momento bien distinto que los mantiene más separados. Pero no, no hablamos de ruptura o crisis".

Entonces, ¿a qué viene este reportaje?. Semana descarta una crisis de pareja pero se empeña en explicarnos que cada vez pasan menos tiempo juntos. Su fuente, la familia de Ana, explica que Enrique "ahora pasa mucho tiempo en Madrid, dedicando su tiempo al campo y a sus hijas, pero a Ana le encanta estar sola". De hecho niegan problemas en el paraíso.

Para colmo, la abuela de la joven dice que hace mucho que no ve al torero y hay testigos que una vez la vieron entrar en un taxi enfurruñada tras discutir con Enrique.

La prueba de fuego, apunta Lecturas, será en la boda de El Litri. El torero, amigo íntimo de Ponce, se casa en mayo. Si Enrique asiste con Ana será, por fin, su presentación oficial como pareja.

‘Lecturas’ vuelve a la carga contra Antonio David

Lecturas recupera la información que publicaba hace unos días "Caso abierto" y cuya resolución publicó Libertad Digital explicando que la justicia quería saber por qué Rocío Carrasco no ha pagado la pensión de su hijo David.

"Antonio David y su hijo sientan a Rocío en el banquillo" y "Piden cárcel contra ella", leemos en la portada de la revista, que arremete una semana más contra el ex de Rociito.

Después, al leer el reportaje, se queda uno con la sensación contraria. La abogada penalista Eva de Andrés Lucas analiza el caso y señala que "la posibilidad de que Rocío Carrasco entrara en la cárcel si fuera condenada es mínima si paga la responsabilidad civil". Sin embargo no lo ve tan bien para Antonio David: "Por la insolvencia punible, tiene más opciones de ingresar en prisión", aclara mucho más pesimista. Sin embargo, esta revista ha estado con Rociito desde que estrenó su docudrama, hace ahora un año.

Lecturas también nos cuenta que madre e hijo se verán por primera vez en tres años el día que tengan que dirimir este caso en los juzgados. Todavía no hay fecha.

La reconciliación de Ortega y Ana María Aldón

Diez Minutos usa en su portada el posado que hicieron el pasado domingo Ana María Aldón y José Ortega Cano con su hijo para escenificar que su relación vuelve a ir viento en popa. Las quejas de la colaboradora de televisión han surtido efecto y el maestro ha reaccionado.

Cuenta Diez Minutos que Aldón también tiene desde hace unos días el apoyo de Gloria Camila: la semana pasada mantuvieron una conversación. "Aldón se rompió, se desahogó y le contó el estado emocional del matrimonio. Y Gloria le respondió que no sabía nada y se comprometió a solucionar la falta de comunicación entre ambas".

Sofía Cristo, irreconocible en ‘Semana’

La hija de Bárbara Rey y Ángel Cristo aparece en la portada de Semana luciendo una faja facial y una inflamación en el rostro que hace difícil reconocerla. La revista destaca que, sin embargo, ha salido a la calle "sin necesidad de ocultarse".

Leemos después todos los retoques a los que se ha sometido. Nada menos que cinco, entre los que destaca la retirada definitiva de la silicona que se puso de joven en los labios. A ello se suma un método llamado FaceTime y AccuTite, que sirve para extraer grasa del rostro, el NeckTite para la papada y se ha hecho el tratamiento Morpheus para mejorar las cicatrices.

Cóctel de noticias

Makoke, vetada por Kiko Matamoros para ir a Honduras. Asegura Lecturas en exclusiva que se siente frustrada después de que el colaborador de Sálvame haya puesto como condición para ir él que ella no concurse. Para colmo, Makoke tiene problemas económicos: su empresa de sujetadores tiene pérdidas por valor de 68.000 euros y una deuda de 680.000.

Colate avanza la publicación de sus memorias en Hola y aprovecha como gancho a su nueva novia, la artista plástica y diseñadora de moda colombiana María Clara Mejía. El libro se titula "Colate por Nicolás. La historia que nunca creí que contaría" y en él aborda temas tan espinosos como el enfrentamiento que mantiene desde hace años con Paulina Rubio por cuestiones relacionadas con la custodia del hijo que tienen en común.

Comienza la cuenta atrás para la boda de Isabelle Junot y Álvaro Falcó y Hola adelante algunos detalles del enlace, además de dedicarles su portada. Él es hijo de Fernando Falcó y Marta Chávarri. La novia de Philippe Junot y Nina Wendelboe.

Óscar Higares posa por primera vez en Hola con su hija India. El torero se fotografía junto a la joven, una mujer guapísima que acaba de cumplir 18 años.

La princesa Leonor vuelve a casa en tres semanas. Hola recuerda en su portada que la heredera al trono de España tendrá vacaciones el próximo 14 de abril y desvela detalles de su estancia en el internado galés: estudia muchísimo, sus calificaciones son excelentes y en unos días se irá de campamento con sus compañeros sin móvil, saco y y colchoneta y comida básica.

Brianda Fitz-James, embarazada de su primer hijo. Cuenta Hola que la hija del conde de Siruela y María Eugenia Fernández de Castro, de 38 años, dará a luz al que hubiera sido el octavo bisnieto de Cayetana el próximo verano.

Jennifer López y Ben Affleck, de incógnito en Canarias, si es que eso es posible. La pareja aparece retratada en Semana mientras charla en el banco de una plaza de la isla, en la que la actriz está rodando una película.