Pedro Campos desvela cuál será el destino de su amigo Juan Carlos cuando regrese a España

El empresario, presidente del Club Naútico de Sanxenxo y el regatista más laureado de nuestro país, Pedro Campos, es además uno de los mejores amigos del rey Juan Carlos. Rompiendo por primera vez su silencio en lo que al Emérito se refiere, el armador del "Bribón" - barco con el que competía el monarca - ha concedido una entrevista a El programa de Ana Rosa en la que ha contado cómo es su relación con el padre de Felipe VI y ha desvelado, sin entrar en detalles, cómo está de salud y cuándo se producirá su esperado regreso a España.

Amigos desde los años 80 y una de las últimas personas que le vio antes de abandonar nuestro país en agosto de 2020, Pedro Campos no oculta que está deseando reencontrarse con don Juan Carlos, de quien confiesa que "tiene un tirón personal enorme. La convivencia con él es tan fácil que enseguida te olvidas de quien es".

"Cuando le vea le daré un abrazo y le diré bienvenido", ha revelado, asegurando que Sangenjo no será el primer destino que visite el Emérito cuando regrese a España: "Por sentido común, cuando vuelva, este no va a ser el primer sitio". "Tiene una gran relación con Cascais, Estoril... y por ahí va a estar", ha adelantado, desvelando que probablemente el monarca se deje ver antes en Portugal que en nuestro país.

Muy discreto, Pedro sostiene que Sangenjo no es la segunda casa de Don Juan Carlos, sino "su casa naútica". "Un lugar tranquilo donde ha podido recuperar su gran afición", añade, admitiendo que, de desearlo, las puertas de su casa estarán abiertas (como siempre) para alojar al Rey cuando regrese.

"Aquí la gente está muy contenta y deseando que vuelva" asegura el presidente del Club Náutico, que no ha dudado en destacar el "gran atractivo" a nivel "promoción de Galicia" que ha supuesto la presencia del Emérito en los últimos años en las regatas de la localidad pontevedresa. "Genera mucha riqueza", añade sin ocultarlas ganas que tiene de reencontrarse con don Juan Carlos: "Creo que su vuelta está cerca".

"Imagino que el Rey es familiar, pero no me gusta opinar" confiesa, señalando que el monarca no habla de su hijo, Felipe VI, "prácticamente nunca". Muy discreto, Pedro tampoco ha querido valorar los problemas de Don Juan Carlos con la justicia: "Ahí, honradamente no tengo opinión, nosotros hablamos de deportes, nunca hablamos de eso, como español sigo la actualidad, no tengo ninguna información añadida, nos toca esperar, por lo que he leído se ha archivado todo y puede volver. Los que nos acercamos aquí estamos deseando que vuelva y suscribimos en dos ocasiones una carta de apoyo al Rey Emérito".

¿Cómo se encuentra el monarca? "Sé que está bien instalado, cómodo y me lo creo. Él seguro que ha estado todo lo a gusto que puede estar dentro de no estar aquí, porque le encantará volver, es de sentido común. No lo he visto, pero los pocos que han coincidido con él porque han ido por allí dicen que fisicamente está fantástico. Ha adelgazado, el tema de la pierna lo lleva mejor y puede caminar", desvela, añadiendo sonriente que "por teléfono y por mensajes se ve que está muy animado. Cuando le veamos podremos dar más información"