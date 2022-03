Enrique Ponce y Ana Soria rompen su silencio tras los rumores de ruptura

Enrique Ponce y Ana Soria han tenido que salir a desmentir de nuevo una crisis en su relación. Desde que cerraran su perfiles en redes sociales y Ponce dijera adiós a los ruedos, su vida es un auténtico misterio, por lo que de vez en cuando surgen nuevos rumores sobre un distanciamiento o, directamente, una ruptura. "De ser, inseparables han pasado a vivir prácticamente separados atendiendo a sus respectivos compromisos", publicó la revista Semana el pasado miércoles.

En una conversación telefónica con la reportera de Sálvame Kitty Gordillo, los dos confirmaron que siguen juntos. "Es todo mentira una vez más, no es la primera vez. No podemos vivir así todo el tiempo [y responder] a cada cosa que inventar de nosotros. Tener que aguantar siempre todas estas mentiras ya cansa", dijo molesta la estudiante de Derecho. "Nosotros estamos bien, estamos juntos, estamos felices, viviendo nuestra vida y queremos tranquilidad, nada más. No queremos estar en el foco mediático", añadió.

La joven también desmintió que Ponce tenga corridas programadas para la próxima temporada americana. "Que no, que no. Eso es una locura, es para reírse", dijo entre risas. Se publicó que Ponce regresaría el pasado 19 de marzo a una plaza mexicana, pero aquello nunca ocurrió.

Durante la llamada, Ana pasó el teléfono a Enrique Ponce, que también mostró su malestar. "No damos ninguna entrevista, no salimos por ningún lado, queremos estar tranquilos, queremos vivir apartados de todo esto", aseguró. "No podemos estar desmintiendo cada dos segundos lo mismo. ¡No queremos que se nos vea!", dijo insistente. También quiso recalcar que ni siquiera habla con periodistas taurinos y añadió que "vivimos muy a gusto, felices y encantados".