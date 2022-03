Isabel Pantoja no desheredará a sus hijos: "Hay alguien que se dedica a decir estas cosas"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Cortázar y Emilia Landaluce para comentar todos los temas de la actualidad social de la semana. Incluyendo la noticia difundida el jueves en Sálvame por Gema López y según la cual Isabel Pantoja habría iniciado el proceso con un notario para desheredar a sus hijos, Chabelita y Kiko Rivera.

Una noticia que la periodista Beatriz Cortázar desmintió de manera radical en esRadio, asegurando por fuentes directas, directísimas, de Isabel Pantoja que no es verdad". Por tanto, no, Pantoja, que ahora afronta un difícil juicio que podría mandarla de nuevo a la cárcel, no se ha visto con ningún notario para iniciar ese proceso.

"Además -explicó Cortázar en Es la mañana de Federico- en Cantora ahora no ven nada, cuando se enteraron…", dijo, en referencia a esa información difundida en el programa televisivo de Telecinco.

Además, hay que distinguir en esta situación a sus dos hijos, Isa y Kiko. "Sería lógico lo de su hijo mayor, pero no es verdad que hoy por hoy haya hecho movimientos para deseheredarlos", dijo en referencia a los gravísimos delitos con los que Kiko Rivera acusó a su madre en La herencia envenenada, hace ahora algo más de un año. Pero Gema López "metió en el lote a Chabelita, algo que me extraña. Cuando horas antes había ido con el niño a pasar horas a Cantora con ella. Lo de Kiko tiene todas las letras para encajar, pero con ella no".

Una vez desmentida la noticia, solo queda preguntarse quién filtró esa información falsa y por qué. "¿Por qué dice esto Gema López?", se preguntó en antena Federico Jiménez Losantos. "Yo creo que se lo dicen", remató. Y si alguien se lo ha dicho -apuntó Cortázar-, es porque "hay alguien que se dedica a decir estas cosas". "Evidentemente es Paquirrín, para hacer una exclusiva o dos o tres, u otra herencia envenenada", opinó entonces Federico en esRadio.