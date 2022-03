Duro enfrentamiento entre Ivonne Reyes y Eva Zaldívar: "Límpiate la boca para hablar de mi hijo"

"Mentirosa, "montajista" e "interesada", son algunas de la lindezas que se intercambiaron Ivonne Reyes y Eva Zaldívar durante el último Viernes Deluxe. La exmujer de Pepe Navarro entró por teléfono en el espacio de Telecinco para intentar desmontar las declaraciones de la venezolana con respecto a la paternidad de su hijo Alejandro Reyes.

"Ivonne sabe que su hijo no es de Pepe Navarro. Lo sé porque yo tonta no soy. Ella sabe perfectamente de quién es el hijo. No lo diré porque este no es mi negocio y no voy a dar ninguna pista", dijo la exmujer del presentador y madre de sus hijos Andrea y Marlo. Ivonne Reyes le plantó cara y le reprochó que entrase en la entrevista "por orden de Pepe Navarro: "El padre de mi hijo es Pepe Navarro no tú. Habla Eva, habla. Tú has sido víctima de muchas cosas, tú tienes mucha historia también".

Eva Zaldívar insistió en que lo correcto es que Alejandro Reyes acceda a hacerse la prueba de paternidad, tal y como pidió el presentador el pasado mes de noviembre durante su polémica reaparición en el Deluxe. "Todos queremos que sea parte de nuestra familia, pero que se haga la prueba y nos enteramos todos. Me preocupa Alejandro. La prueba es negativa y ella lo sabe. Alejandro Reyes no forma parte de mi familia".

Muy enfadada, la venezolana pidió a Zaldívar que se "limpiase la boca" para hablar de su hijo: "Habla de tus hijos, que alguno no es de Pepe Navarro", dijo, insinuando que uno de los hijos de Eva Zaldívar sería de otro hombre. Una información que le habría contado el propio Pepe Navarro durante uno de sus encuentros.

Ivonne mantuvo una relación con el presentador mientras este estaba casado con Zaldívar, algo que según la invitada, no ha superado. "Me has hecho tanto daño en mi vida. Pasa página, que Alejandro se haga la prueba y ya está. Alejandro es bienvenido a nuestra familia y lo será siempre. Deja de acosar", le recriminó Eva Zaldívar. Irónica, Ivonne recordó el cambio de versión de la empresaria después de llegar a un acuerdo con Pepe Navarro tras el divorcio y quedarse con una de sus propiedades.