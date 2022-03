Alopecia, infidelidades y una relación 'abierta': los altibajos de Will Smith y Jada Pinkett

El bofetón que Will Smith soltó a su colega Chris Rock durante la gala de los Oscar se recordará como uno de los momentos más bochornosos en los 94 años de historia de los premios. El galardonado como Mejor Actor por El método Williams no pudo evitar levantarse de su asiento y reprender al humorista después de que éste bromeara con el peinado de su mujer Jada Pinkett, que padece alopecia, animándola a que participara en una secuela de La teniente O'Neil.

Lo que parecía una broma más en el habitual humor negro que practican los presentadores de los premios fue algo mucho más personal para Smith, que primero esbozó una sonrisa y después miró la cara incómoda de su mujer antes de dirigirse al escenario y dejar a millones de espectadores dudando de si su bofetada se trataba de algo preparado o aquello realmente acaba de suceder. Con las estrellas de Hollywood todavía de fiesta o con resaca, se desconoce la opinión de Rock sobre el incidente, aunque se publicó que ha decidido no presentar una denuncia.

Mientras continúa el debate sobre si lo que hizo Smith estuvo bien o mal, lo cierto es que su reacción fue completamente humana. Jada Pinkett desveló en 2018 en su programa de entrevistas Red Table Talk que sufre de un trastorno autoinmune de alopecia. Se trata pues de un desorden que afecta sobre todo a los folículos pilosos y que provoca la pérdida de cabello. "Fue aterrador cuando comenzó. Estaba en la ducha un día y luego vi puñados de mi cabello en mis manos. Fue uno de esos momentos en mi vida en los que que estaba temblando de miedo", explicó.

A pesar del mal trago para ella, decidió tomárselo de la mejor manera posible. "Voy a cortarme todo hasta que se vea el cuero cabelludo para que nadie piense que me he sometido a una cirugía cerebral, o algo así", llegó a bromear en su cuenta de Instagram poco después de aparecer con la cabeza completamente rapada.

Es habitual ver a la actriz confesarse sobre temas muy personales en su programa, que se puede ver a través de Facebook. Tras varios rumores sobre relaciones extramatrimoniales en rodajes con Mark Anthony o el mismo Chris Rock, en julio de 2020 admitió públicamente que fue infiel a su marido y que tuvo un romance con el cantante August Alsina cuando su matrimonio estaba pasando por una fuerte crisis. Tiempo antes la prensa estadounidense publicó que estaban a punto de romper, pero ellos siempre lo negaron... hasta ese día. Alsina llegó a decir públicamente que Will Smith estaba al tanto del affair con su mujer y tenían su beneplácito, por lo que no quedó más remedio que reconocerlo.

"A medida que pasaba el tiempo, me metí en un tipo diferente de enredo con August". Smith le pidió a su mujer que aclarara lo que significaba "enredo". "Fue una relación, absolutamente", admitió ella ante la mirada de su marido. "En el proceso de esa relación definitivamente me di cuenta de que no puedes encontrar la felicidad fuera de ti misma". Tanto Jada como Will coincidieron en que en el momento en el que se dio la situación, la relación entre ambos estaba casi acabada. El noviazgo con el rapero terminó y el matrimonio acordó tener una relación abierta.

La pareja, en 2003

No hay escándalo que haya terminado con el amor que sienten el uno por el otro, aunque su relación no siga las normas habituales. No quieren que se les ponga la etiqueta de "matrimonio", sino que se ven como "compañeros de vida". "Es lo que ocurre cuando entras en ese espacio en el que te das cuenta de que literalmente vas a estar con la otra persona el resto de tus días", expresó el actor mucho antes de conocerse la infidelidad de su mujer.

Forman una de las parejas más sólidas de Hollywood y a pesar de sus dificultades, no se han divorciado. "No hay nada en el mundo, nada, que ella pudiera hacer que pudiera significar el final de nuestra relación. Ella va a tener mi apoyo hasta que muera y os aseguro que es fantástico llegar a esta fase en una relación", dijo Smith cuando le preguntaron por el secreto de sus 20 años de matrimonio.