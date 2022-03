Gloria Camila, cansada de las polémicas familiares: "Siempre estamos dando la nota"

Las polémicas familiares han vuelto a salpicar a Gloria Camila. La colaboradora de Ya son las ocho reconoció este lunes en el programa de Telecinco que está deseando comenzar una semana "sin tener frentes abiertos": "Siempre tengo algo", bromeó al ser preguntada sobre la última discusión de Ana María Aldón y Conchi Ortega, la hermana de José Ortega Cano, el pasado sábado en Viva la vida, donde evidenciaron la mala relación que tienen desde hace años.

Aunque hace unos días Gloria Camila defendió a su tía Conchi tras las insinuaciones de Ana María Aldón de que ella sería el topo de la familia que filtra información a la prensa, esta vez le ha echado una reprimenda: "Igual que dije que Ana María debería tratar los temas dentro de casa, esto está fuera de lugar y no hace bien a nadie y menos a mi padre que creo que es el importante".

La hija de José Ortega Cano siempre se ha mostrado partidaria de "lavar los platos sucios" fuera de los platós de televisión: "Sé que hay veces que es necesario aclarar cosas públicamente. Pero yo no comparto esta llamada, ni comparto el rifirrafe, ni el echarnos cosas en cara".

Sobre si ha comentado o no este nuevo episodio con su padre, Gloria Camila aseguró que no hablan de este tipo de cosas: "Yo estaba en Sevilla en la boda y mi padre en un bautizo, entonces no sé. No he hablado detalladamente con él de esto y no lo voy a hacer porque es remover más temas", dijo sobre su determinación de "no levantar más ampollas porque no le hace bien": "Cada semana es algo nuevo. Siempre estamos dando la nota. Generando polémicas".