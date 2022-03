Jiménez Losantos, sobre la debacle de 'Sálvame': "Hicieron lo de Rocío Carrasco para llevarse bien con el Gobierno"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Daniel Carande y Alaska para tratar largo y tendido las novedades del mundo del corazón. Incluyendo las novedades relativas al sumario de la operación Luna publicados por Beatriz Miranda en El Mundo, que este martes ofrece nuevos datos de la trama que implica a la dirección del programa Sálvame de La Fábrica dela Tele en una trama de espionaje a famosos.

Jiménez Losantos resumió en esRadio la situación para los implicados en la trama, y es que al margen de las habituales polémicas de Sálvame, algunas de un trazo más grueso o incómodo que otro, "hasta ahora nunca había habido sumario, estamos ante un hecho nuevo".

Nuevo, y delictivo, y que provoca determinadas preguntas: "¿Cuánta de la información corriente emitida por Sálvame no ha provenido de un chantaje previo?". Gran parte de los contenidos del programa, entonces, los habrían "conseguido delinquiendo". "Habéis engañado, habéis comentado cosas pensando que fuera fruto de la casualidad y eran fruto de un delito", dijo en esRadio.

Esta investigación, denominada antes Operación Deluxe y ahora Operación Luna, encaja en la deriva de la productora responsable del show de Rocío Carrasco, que derivó en una polémica de lo más agria por el supuesto feminismo de sus contenidos. "Tenían un sumario policial de hace un año, sabían lo que había y hacen lo de Rocío para llevarse bien con el Gobierno", opinó Jiménez Losantos en Es la mañana de Federico, apuntando a que gran parte de la cercanía ideológica al ministerio de Irene Montero y el gobierno de Pedro Sánchez mostrada en los últimos tiempos por La Fábrica de la Tele podría deberse a un particular juego de influencias.

El periodista Daniel Carande, por su parte, añadió que en realidad el runrún venía incluso de antes de un año. "Esto se rumoreaba de puertas para dentro desde hace muchísimo tiempo, de dos años por lo menos", dijo, conocedor de las interioridades de la prensa del corazón.

Y todo ello, lamentablemente, tampoco les habría hecho falta. Alaska, presente en la tertulia, comentó apenada que "Sálvame creó un genero nuevo y lo hemos defendido durante años. Lamento mucho que sea así".

Federico Jiménez Losantos se sumó a ello pero añadió que "no les hubiera hecho falta", puesto que tenían "gente con talento suficiente para hacerlo legalmente". E insistió en que los posibles delitos no son de toda la cadena o incluso toda la productora, y como muestra el hecho de que el Deluxe, la edición nocturna del fin de semana del mismo programa, no está hasta ahora implicada en nada. "Es la productora y esos directores", se dijo en la crónica rosa, con Federico asegurando que "la cadena tendría que echar a lo malo, que paguen los responsables. Pero hasta ahora han hecho justamente lo contrario".