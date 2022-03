Ni carta, ni loft: el entorno de Almudena Cid sigue clamando contra Christian Gálvez

La dolorosa, por inesperada, ruptura entre Christian Gálvez y Almudena Cid, un matrimonio al que se creía estable y muy bien avenido, sigue generando titulares. Ha resultado traumático partidos, pero sobre todo para la gimnasta y su entorno familiar, que para nada se esperaban que el presentador de Pasapalabra iniciase una relación con otra presentadora, Patricia Pardo, y diese por finalizada una relación de 15 años.

Hace pocos días se hizo público que la pareja ya se haba divorciado y que Almudena había recibido un loft de 225.000 euros, dos plazas de garaje, un coche de alta gama, una furgoneta y una cierta cantidad de dinero. Un acuerdo que se tildó de generoso por parte de Christian Gálvez para así tratar de compensar los daños causados.

No obstante, el entorno de Almudena asegura a Semana que ni mucho menos las cosas son así. Para empezar, el loft es "una oficina en un pueblo" que no valdría tanto… "No fue capaz de venderlo ni por la mitad". E insisten en que "un Fiat no es un coche de alta gama". Almudena sigue en silencio, pero estas declaraciones indican que no todo es tan bonito como parecía.

Una segunda cuestión es la carta de su puño y letra que Christian habría enviado a los padres de Almudena Cid, explicándoles las circunstancias de la separación, agradeciéndoles tantos años de felicidad y prometiéndoles un futuro tranquilo. Una información de Saúl Ortiz en ABC que las fuentes de Semana desmienten totalmente: "Era un mensaje de texto, no una carta y no decía nada del motivo por el que la dejaba. No se atrevió ni siquiera a llamar por teléfono".