Ana María Aldón dinamita su relación con José Ortega Cano: "Me he sentido menospreciada"

Ana María Aldón ha concedido una explosiva entrevista a la revista Lecturas. Cuando parecía que las aguas se habían calmado para José Ortega Cano, su mujer cuenta por primera vez el mal trato que habría recibido por parte de su familia política durante años e incluso los culpa de ser los causantes de sus problemas psicológicos.

Según ha desvelado la colaboradora de Viva la vida, desde que comenzó su relación con el torero en el año 2013, la familia de su marido nunca han mostrado simpatía por ella e han intentado humillarla. Tanto así, que durante la época en la que José Ortega Cano estuvo en prisión, llegó a caer en una depresión que le llevó a pensar en quitarse la vida: "Me quise quitar de en medio por culpa de mi familia política. Un día cogí el coche, no podía más… Lo que viniera primero. Si venía un camión, un camión. Y si venía un terraplén, un terraplén".

Un sufrimiento que según su testimonio, se fue "acumulando" durante años hasta que a finales del año pasado sintió que "no podía más": "Los últimos meses del año pasado estaba tocando fondo. No tenía ganas de vivir. Cuando has sufrido depresión y terminas medicándote intentas luchas con todas tus fuerzas para no caer".

Una de las cosas que más ha "dolido" a Ana María Aldón fueron los rumores sobre la paternidad de su hijo, afirmando que la familia de Ortega usó los medios de comunicación y programas como Sálvame para dañar su imagen y boicotear su relación con el torero: "La familia de mi marido estuvo a punto de cargarse mi vida. Me acababa de quedar embarazada, ¿y tener que aguantar yo tanta injusticia? No voy a perdonar jamás que pusieran en duda la paternidad de mi hijo".

De su participación en Supervivientes, cuenta que Ortega Cano le dijo: "’No vayas, te pago yo lo que te van a pagar’. Yo le dije: 'No lo estás entendiendo, que me voy como sea. ¡Necesito saber que tengo un valor!'". De él también comenta el daño que le ha hecho: "Cuando mi marido dijo que Rocío Jurado era el amor de su vida, me derrumbé, me sentí menospreciada. A pesar de todo me ha compensado estar con mi marido, por lo que más ha merecido la pena ha sido por mi hijo, que es muy fuerte, pero no solo físicamente, de carácter es igual que su padre".

Arremete además contra Rocío Flores, con la que no mantiene una relación tan estrecha como nos hicieron creer durante su participación en el reality de supervivencia de Telecinco: "No he tenido nunca mucha relación con ella, cuando fui a Supervivientes ni siquiera tenía idea de dónde vivía", asegura sobre la relación con la hija de Antonio David con el que revela que tuvo un encontronazo al volver del reality: "No le he dicho el daño que me ha hecho".