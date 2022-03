Desde hace cuatro años la Policía Nacional y un juzgado de Madrid investigan la filtración continuada de datos privados de famosos de nuestro país al programa Sálvame. Un policía, colaboradores, periodistas y responsables de la productora La fábrica de la tele, se enfrentan a penas de cárcel por un delito de revelación de secretos.

En el centro de esta trama se encuentra un policía ya jubilado llamado Ángel Jesús Fernández Hita que este miércoles ha concedido una entrevista a El Confidencial donde reconoce la filtración de datos privados "por amistad" aunque niega haber cobrado a pesar de las "ofertas recibidas": "Se han hecho favores a mucha gente".

En un momento de la entrevista el expolicía asume que ha cometido un delito de descubrimiento y revelación de secretos: "Claro que lo asumo. La policía siempre está en el filo de la navaja. Unas veces sale bien y otra veces sale mal (…) Han hecho una bomba donde no la hay. Asumo que he hecho cosas mal, pero de ahí a decir que es una mafia... Al único que conozco es a Gustavo González". También deja caer que se han hecho favores a personas relacionadas con la citada productora como Mila Ximénez o Kiko Hernández.

"Si hay justicia en España, este señor irá a la cárcel"

La Crónica Rosa de El programa de Federico ha analizado esta entrevista al ya conocido como "villarejito" de La fábrica de la tele: "Si alguna cadena se atreviese a entrar en este tema, borraba del mapa a Telecinco. Lo que hay detrás todavía no se sabe", ha comentado Jiménez Losantos, director y presentador del programa matinal de esRadio.

"Hay 140 personas cuya intimidad se ha violado. En la entrevista no desmiente nada, no desmiente ni una sola línea en lo publicado hasta ahora", ha explicado Federico, haciendo referencia a la información publicada este sábado por La otra crónica de El Mundo. "Asume todo, pero a la vez no lo quiere asumir. Asume los hechos pero no las consecuencias, que serán tremendas (…) Este señor ayudaba a fabricar contenido, a traficar con información, se ha perpetrado tal cantidad de delitos... Tú les dabas información, ¿y no sabías lo que hacían con ella? (…) Este no confiesa, se ha delatado porque cree que tiene impunidad. Si hay justicia en España, este señor irá a la cárcel".

En la tertulia de esRadio en la que también participaban Isabel González, Paloma Barrientos y Carlos Pérez Gimeno, han hablado sobre las "cosas sueltas" con respecto a este tema que se habían publicado hasta ahora y "a las que no se les habíamos dado importancia": " Esto es una organización delictiva, una organización criminal. Mucha gente ya denunció que estaban realizando este tipo de prácticas y al ser cosas sueltas, no le dimos importancia. Pero faltaba la foto del conjunto que es la que salió este sábado con la publicación del sumario policial", concluyó Federico.