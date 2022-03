La foto que se quiso evitar: El reencuentro entre la reina Letizia y Marie Chantal de Grecia

Las monarquías europeas se reunieron el pasado martes en Londres en la abadía de Westminster con motivo de la ceremonia religiosa en homenaje a Felipe de Edimburgo, fallecido en abril de 2021. La cita tuvo que ser aplazada por culpa de la pandemia del coronavirus, pero esta vez no faltó nadie, a excepción del príncipe Harry y Meghan Markle.

Hacía mucho que no se producía un evento que reuniera a miembros de todas las casas reales y la aristocracia inglesa, y se propició así el reencuentro de la reina Letizia y Marie Chantal de Grecia, cuya relación siempre ha estado marcada por los desplantes de la princesa. La última vez que coincidieron fue con motivo del 50 aniversario de la muerte del rey Pablo de Grecia, padre de la reina emérita doña Sofía, en 2014.

A la izquierda, doña Letizia, a la derecha, Marie Chantal

Las cámaras no captaron ninguna interacción entre ambas y solo se las vio a la vez a su llegada a Westminster. Marie Chantal acudió con su marido, Pablo de Grecia, primo de Felipe VI, además de Ana María de Grecia, que apareció junto a su primogénito y su nuera. Detrás, caminaban los reyes de España saludando a los presentes y no hubo ningún gesto de afecto público entre ambas.

El último desplante de la princesa helena fue en 2018, cuando criticó públicamente a la reina Letizia por el incidente del manotazo de la princesa Leonor con su abuela doña Sofía en la catedral de Mallorca. "Ninguna abuela merece ese tipo de trato. Guau, ha mostrado su verdadera cara", escribió en Twitter sin importarle las consecuencias.

Expertos en Casa Real como Pilar Eyre han hablado de numerosos momentos incómodos entre ambas cuando se conocieron. En una entrevista en la edición española de Vanity Fair aquel año, Marie Chantal reafirmó sus palabras y reconoció que no se arrepentía. "Es muy importante tener opiniones libres, ser capaz de elegir tu vida y decidir lo que te gusta y lo que no", aseguró, sin tener en cuenta que la reina Letizia tiene que ser más comedida.

La princesa griega, que no proviene de la realeza, es aficionada a las redes sociales, además de ser una bloguera muy seguida y todo un referente en lifestyle. "No me disculpo por ser como soy. No tengo nada que ocultar. Poseo opiniones propias, soy fuerte y tengo los pies en la tierra. Además, he decidido ser una figura pública en Instagram, porque dirijo un negocio y llevo un blog", reconoció la británica.