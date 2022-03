La madre de Almudena Cid atiza a Christian Gálvez: "Ha sido un mentiroso toda su vida"

Desde que confirmaron su noviazgo a principios de año, Patricia Pardo y Christian Gálvez no han dejado de dar importantes pasos en su relación. El pasado 5 de marzo, dos meses y medio después de que se anunciara su separación de Almudena Cid, el presentador declaró públicamente su amor por la copresentadora de El programa de Ana Rosa: "Alimentas mis cinco sentidos", confesó.

Ahora, han dado un paso más y, según cuenta este miércoles la revista ¡Hola!, la pareja ha disfrutado de una escapada romántica a Galicia, tierra natal de la presentadora donde, además de disfrutar de paseos y confidencias, Patricia aprovechó para presentarle su novio a la familia. Según la información de la revista, ambos salieron de Madrid el pasado 25 de marzo rumbo a Santiago de Compostela, donde se alojaron en un parador en la misma plaza del Obradorio. Así, durante su estancia en Santiago y A Coruña, ambos disfrutaron de paseos románticos cogidos de la mano y dedicándose besos y arrumacos.

La rapidez con la que Gálvez se ha dejado ver con la periodista desagrada profundamente a la familia de su exmujer, que considera que ambos "ya estaban juntos" antes de acabar con el matrimonio. Una de las últimas en mostrar su descontento con la situación ha sido Mina Tostado, madre de Almudena Cid, que califica de "mentiroso" a su hasta ahora yerno.

La portada de la revista Semana lleva en portada estas declaraciones de la madre de la exgimnasta: "Christian ha sido un mentiroso toda su vida". En el interior se explica que se trata de la respuesta que le dio la exsuegra de Gálvez a un seguidor en sus redes sociales tras escribir que Christian "no está haciendo nada malo" al enamorarse de otra persona cuatro meses después de separarse: "Tú que sabrás desde cuando está con otra", respondió la madre de Almudena Cid, "ha sido un mentiroso toda su vida".

Aunque en su perfil habla exclusivamente de la carrera profesional de su hija, en los últimos días la madre de Almudena no ha dudado en compartir una infografía en la que se describe "la anatomía de un manipulador emocional" en la que se destacan rasgos como que "no aceptan su culpa", "se ríe de ti y te juzga" o "tiene grandes habilidades para la mentira". Esta no es la primera indirecta que lanza contra Gálvez, desde que se hizo público el divorcio, este tipo de reflexiones se han convertido en algo habitual en su perfil de Twitter.