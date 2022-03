Olga Moreno llamó a Marta Riesco cuando se destapó su relación con Antonio David Flores

Marta Riesco es la protagonista de del día por sus fotos en Semana junto a Antonio David Flores disfrutando de una comida completamente relajados y ajenos a las miradas. La pareja ya no se esconde y ha decidido disfrutar de su relación con total naturalidad, pero hay quien opina que las fotos son de todo menos naturales.

La reportera de El programa de Ana Rosa se sentó en el plató, esta vez como personaje, y no pudo evitar sonreír ante las preguntas de sus compañeros ni ocultar su emoción. "Era el paso siguiente que se tenía que dar y se ha dado", reconoció. Según la periodista, han estado evitando aparecer juntos en público: "Él tenía que hacer sus cosas y queríamos hacer el menor daño posible hasta que viéramos que era el mejor contexto para exponerse", dijo refiriéndose al divorcio de su pareja y Olga Moreno.

En el plató se encontraba Alessandro Lequio, que ha pasado de ser amigo íntimo de Marta a uno de sus grandes enemigos. Según el colaborador, que ha consultado algunos expertos como Isabel González, directora de la crónica rosa de Es la mañana de Federico, se trata de un "posado robado" pactado por sus protagonistas con los fotógrafos. "Sabes que la experiencia es un grado, he consultado con varios especialistas, entre ellos Isabel González, que me ha enviado un mensaje contundente, que te paso a leer: 'Es lo mismo que el de Nieves Álvarez en el Hola pero en versión low cost’. Es decir, es un posado robado en toda regla, ¿estás de acuerdo?", preguntó.

Alessandro y Marta en 2019

"No voy a comentar nada de eso", contesta Marta Riesco. La colaboradora se dirigió muy seria a su compañero: "He aprendido después de escuchar tus argumentos y cosas ofensivas que me has dicho, como lo de 'amante' o unas cosas realmente malas que dijiste en un momento bajo de mi vida. No voy a olvidar a las personas que me han hecho daño...", dijo muy molesta.

"Si quieres decir que es un posado robado, di que es un posado robado... Que cada uno piense lo que quiera, si se ha cobrado o no se ha cobrado", declaró la reportera sin negar la pregunta de su compañero. "No voy a decir de qué se trata, ni qué es ni qué no es, la gente va a opinar y le va a dar la vuelta. Te voy a decir que, contra todo pronóstico, estoy muy feliz, estamos enamoradísimos y a partir de ahí me da igual", comenta la periodista.

Alessandro Lequio volvió a intentar que su compañera confesara: "O sea, ¿tú no sabías que os estaban haciendo las fotografías?". Riesco, muy seria, sentenció: "Te he dicho que no voy a contestar a esa pregunta".

Marta torció el gesto cuando Lequio volvió a pedir la palabra e hizo una nueva pregunta incómoda a la colaboradora. "El día que salió vuestra relación Olga te llamó, lo sé... Quiero saber qué te dijo", se interesó. "Yo no voy a hablar sobre una conversación íntima entre dos personas que ni se ha pronunciado ella ni me voy a pronunciar yo", comentó Marta, dejando en el aire qué pasó durante aquella llamada.