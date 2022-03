'Sálvame' vuelve a llevar al límite a Anabel Pantoja: "Llevo aquí 9 años y nadie me escucha"

Anabel Pantoja volvió a recoger sus bártulos y marcharse del plató en directo. La causa, una discusión con Gema López sobre la decisión de Isabel Pantoja de supuestamente desheredar a sus hijos, una información desmentida por la periodista Beatriz Cortázar en esRadio.

Mientras Gema López insistía en que sí, Anabel negaba la mayor, reconociendo solo que Isabel Pantoja había visitado un notario y tachando la información de Gema López de "falsa". "Ella no ha cambiado el testamento", acabó gritando la sobrina de la cantante, que acorralada acabó gritando a los cuatro vientos que "a mí aquí no se me da ni la hora desde que llegué. Llevo 9 años y nadie me escucha".

La discusión pronto pasó de la herencia a ella misma y el escaso respeto que le dispensan en el programa de Mediaset. "Cada vez que he hablado se han reído de cómo hablo, de mis palabras, de un montón de cosas. Cada vez que se me escucha es porque hay un tema de mi familia. Cuando no hay tema de mi familia, que 'si no paras de comer', que si no sé qué... Para una vez que doy una información, al menos respetadme".

Mientras tanto Gema López perseguía a Anabel asegurando que Pantoja sí había desheredado tanto a Kiko como a Isa. "Pero es que, si la fuente es tu tía, yo a tu tía no la creo porque ha mentido muchas veces", complicando aún más las cosas.

Jorge Javier, que perseguía a la pareja con el micrófono, también fue víctima de las embestidas de Anabel Pantoja, ya fuera de sí. "Como vuelvas a poner palabras en mi boca, se acabó".

"Yo me voy, ya he acabado mi ejecución, mi trabajo y todo en este programa. Ahora que siga el documental", zanjó una Anabel en desbandada. Más tarde, el de Badalona aseguró que la colaboradora ya empezó nerviosa el programa porque poco antes se enteró que su ex, Omar Sánchez, había comido con Alexia Rivas y se mostraba ilusionado.