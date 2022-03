Juana Acosta recuerda el asesinato de su padre: "Fue una pesadilla"

Juana Acosta se sentó este miércoles en el programa Las tres llaves, presentado por María Casado y producido por Antonio Banderas en TVE para presentar su último trabajo, la película Llegaron de noche. En la entrevista, la colombiana recordó la "peor pesadilla" que vivió durante su adolescencia cuando asesinaron a su padre. Una muerte que quedó impune y no se hizo justicia, puesto que nunca se supo lo que pasó ni quién lo hizo

"Fue muy duro. Es algo que te rompe la vida en dos. A mí me la rompió la vida en dos, a mí y a mi familia. Es algo que no te esperas en absoluto y que te marca para toda la vida. Una de mis grandes heridas es lo injusto, que me saca de mis casillas. Entiendes que no hay nada más injusto que un asesinato. Y más con un padre tan excepcional. Y mi padre era una persona extraordinaria. Era un hombre tan bello por dentro como por fuera. Era un tipazo guapísimo, hermoso, con un sentido del humor extraordinario, con una generosidad de otro planeta. Era un ser muy amado", explicó sobre el trauma que arrastra desde su niñez.

La actriz confesó que a día de hoy sigue pensando "cada día" en aquel terrible hecho: "Fue muy injusto. Tenía 51 años y yo tenía 16 años. Era muy joven y me tocó vivir eso. Fue horrible. Pero hoy en día, a mis 45 años, pienso que a todos nos toca vivir cosas duras en la vida. A unos más que a otros". Con los años, asegura que ha conseguido "transformar" el dolor a través de su oficio: "Mi herida la he convertido en arte y en poesía", expresó. "Cuando recibí esa llamada estaba lista para ir a clases de danza. De manera inconsciente, la violencia castró esa gran vocación. Yo iba para bailarina. De pronto no volví a tener el impulso de bailar, no me quise poner esa ropa nunca más".

En el momento de la tragedia, Juana Acostaba estaba estudiando en el Liceo Francés de Cali, lo que hizo que se tambalease su futuro en el mundo de la interpretación y la danza: "Atravesé una fase de tristeza profunda en las que no tenía ganas de nada. Y entre eso, no tenía ganas de bailar. Pero no era consciente de que no quería bailar porque había recibido la noticia cuando iba a recibir mis clases de baile. Ahora, 31 años después, he sentido la necesidad de volver a bailar".

La terapia ha sido fundamental para conseguir reconducir su vida: "He retomado la terapia ahora. Todo este proceso de este último año me ha removido y de alguna manera me levantaba por la mañana con una pesadumbre que no me gustaba y pensaba que era importante volver a revisar estos asuntos», ha admitido. "Es una decisión de qué hacer con eso, si seguir perpetuando la violencia o cortar. Y no es fácil cortar. Han sido años de terapia", añadió.