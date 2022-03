La pregunta de Jiménez Losantos sobre 'Sálvame' y el Gobierno: "¿Todo obedece a tratar de no llegar a juicio?"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Beatriz Cortázar y Alaska para desgranar todos los detalles del sumario de la operación Luna, que investiga una trama de espionaje a famosos comandada desde el programa Sálvame y que afectaría a dos centenares de personas famosas.

Tal y como explicó Federico Jiménez Losantos en esRadio, una "organización criminal que lleva años operando como empresa criminal, entrando en datos de los ciudadanos para manipularlos en un programa que creíamos de crónica rosa".

Los 4.000 folios del sumario de la operación Luna han sido cuidadosamente desgranadas por Isabel González y Miguel Ángel Pérez para Libertad Digital, orbitando -tal y como dijo la subdirectora de Es la mañana de Federico- en torno a tres preguntas.

La primera, explicó González, "¿qué personas de Sálvame habían contactado con el policía, tras ese comunicado negando relaciones?" La respuesta es sí. "¿Se puede pensar que hay un delito de cohecho?" También, porque se menciona intercambio de 500 euros. Y, por último, "¿cómo no nos hemos dado cuenta estos años de lo que estaba pasando, de cómo conseguían la información?" El sumario menciona la cadena de mando seguida, con la llamada a Gustavo encargada por la dirección, luego la del paparazzi al policía, que "al rato respondía tras entrar en dos bases policiales. Y a las cinco estaba dando la información en Sálvame".

Jiménez Losantos dirigió su razonamiento hacia la nueva dirección que está a punto de entrar en Telecinco y que se ha encontrado con una posible red delictiva desarrollada durante años. "¿Cuando entra Borja Prado sabía esto? Qué va a saber, ha entrado en medio de un cisco monumental. Cuando entre, porque queda ratificarle, esto no puede durar. La politización de Sálvame no es presentable en Italia", dijo, en relación a la relación del equipo de la productora con el Gobierno, materializado en el docudrama feminista de Rocío Carrasco.

Federico menciona también la nota de La Fábrica de la Tele negando la mayor, emitida estos últimos días. "Borja Prado debe estar con los ojos como platos. Él es del mundo de la empresa, es ajeno a esto. Se preguntará cómo llevan once años haciendo esto. Porque todos lo sabían, han tenido a un policía trabajando ilegalmente para una emisión legal. Esto no puede ser".

Siguiendo con los datos de la nueva dirección de Mediaset, que reportará directamente a Berlusconi, Federico Jiménez Losantos que los últimos tiempos del Sálvame politizado y sometido al gobierno de Sánchez se han acabado. Pero antes cabe aclarar por qué han sucedido los acontecimientos del último año, con La Fábrica de la Tele, investigada por el juez, haciendo continuos guiños a los postulados del ejecutivo.

"¿Entonces lo de Rocío Carrasco lo habéis hecho para no ir a juicio? Porque para la cadena ha sido ruinoso", ha preguntado en esRadio, recordando que incluso el mismo presidente del Gobierno llamó personalmente a Rocío Carrasco. "¿Todo obedece a tratar de no llegar a juicio?, Porque lo parece. Y van y saca una nota que es mentira desde la primera linea hasta la última. Han engañado a la propiedad y ahora en Mediaset no saben qué hacer. Pero a Telecinco le conviene que se sepa, porque para salvar la crónica rosa hay que apartar la crónica negra. Hacer otra cosa. Algo tienen que hacer y cada día que pasa es peor", explicó en Es la mañana de Federico, asegurando que algunos de los contenidos espiados por el contacto de Gustavo González son extremadamente escandalosos.