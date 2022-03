El periodista Gustavo González, imputado en la ‘Operación Deluxe’, intentó conseguir información del comisario José Villarejo para hablar sobre la que fuera amiga íntima del rey Juan Carlos I, Corinna Larssen.

Un informe del Grupo VI de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que forma parte del sumario de la ‘Operación Deluxe’, al que ha tenido acceso Libertad Digital, recoge la transcripción de dos llamadas telefónicas protagonizadas por Gustavo González en las que muestra su interés por conseguir información del comisario Villarejo que había sido detenido meses antes y se encontraba en prisión.

Según el informe con fecha 28 de mayo de 2018 remitido al Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid, Gustavo González mantiene una primera llamada el 12 de julio de 2018 a las 13:21 horas con una integrante del programa Cazamariposas (Elena), que le pregunta si dispone de información nueva tras publicarse en los medios nuevos audios de Corinna y Villarejo.

Así resumen el informe policial dicha llamada: "Recibe de Elena, de Cazamariposas, preguntándole si van a ir hoy al programa él y María, contestando que sí, por lo que le preguntan si tiene informaciones que aportar en cuanto al tema Corinna o al de Antonio Tejado, o Sofía y Alejandro, contestando Gustavo que él habló ayer en Sálvame y mucho del tema de Corina, comentando que le deje un momento que va a llamar a un par de policías que conoce, que hay uno que era muy amigo de Villarejo, se despiden".

El mismo día, sólo 3 minutos más tarde, Gustavo González llama al agente Ángel Fernández Hita, principal imputado en la causa junto a González, por presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho.

La Unidad de Asuntos Internos recoge así esta segunda llamada telefónica: "A Hita y le pregunta donde está a lo que éste le indica que en Resumen: Badalona, bromean ambos y Gustavo le pregunta por Gloria, contesta Hita que todo bien. Gustavo le pregunta entonces si sabe algo de Villarejo, y porque ha podido hacer esto, contestando Hita que porque los tienen pillados, Gustavo pregunta que con quien curraba Villarejo, comentando que por libre, que está en la cárcel y al gordo también, Gustavo cree que habla de Rodríguez Menéndez, a lo que Hita le rectifica que el el gordo es uno de información, que sabía de todo y se ha pasado de listo".

"Gustavo", continúa el informe, "le pregunta si está en la cárcel también, contestando Hita que claro, que lo detuvieron ayer y se lo han llevado para dentro, que aquí caen todos, pregunta Gustavo por su nombre e Hita dice que es Blas... (no se acuerda) y lo identifica como el gordo (comenta que se lo mandó) dice Hita que lo han hecho porque están todos pillados, y aquí reparten la mierda para todos, Gustavo dice que con esto no van a sacar nada, comentando Hita que lo han sacado muchos diarios, y que ahora está incluso en Antena 3".

"Comenta Hita que ahora le manda el nombre, a lo que Gustavo le vuelve a preguntar qué están diciendo en Antena 3, respondiendo hita que las comisiones, los hombres de paja, y lo que sabemos todos. Gustavo pregunta que cuando graba esto Villarejo para que lo graba indicando Hita que ahí está la cuestión, que si lo manda en CNI o quien lo manda, comentando también que las grabaciones las cogió un tal Villalonga que es de la Casa Real, indicando Gustavo que ese era amigo del Rey, a lo que responde Hita que amigos hay pocos, que han caído todos los hombre de paja menos el de ahora, y que Corinna está largando porque le han puesto pasta, comentando Gustavo que Alberto Alcocer no ha caído, indicando Hita que ese es el de ahora, y que también va a caer, Gustavo replica que él eso lo dijo ayer, y le dieron un toque, Hita repite que el último hombre de paja del Rey es Alberto Alcocer, comentando Gustavo que él también lo dijo ayer, que no dijo testaferros, pero dijo comisionistas y cita a De la Rosa, Mario Conde, Carvajal, indicando Hita que el del brazo Carvajal etc... pero que va a caer ahora", continúa la transcripción.

"Hita comenta que ha dicho Felipe que va a sacar los trapos sucios de todos, los archivos secretos que tiene de todos, sobre todo del Rey. Le pregunta Hita cuando regresa, indicando él que no sabe cuando, hablan sobre el sábado que tienen Deluxe, y bromean sobre Antonio Tejado, se despiden e Hita le da recuerdos a Gustavo de parte de Manolo (parece que está ahí con él) y Gustavo comenta que tienen unos vinos o cervezas pendientes. Indica Hita que ayer le dijeron que tenían que verse (quien se lo dijo, Hita y Gustavo), preguntando Gustavo con quien, a lo que éste responde que 'la manca’ que le quiere ver, se despiden", concluye la llamada.

LD reproduce a continuación la transcripción completa de las dos llamadas telefónicas mantenidas por Gustavo González con el programa Cazamariposas y con el agente Ángel Fernández Hita.

Conversación entre Gustavo González y ‘Cazamariposas’

12/07/2018 G: Gustavo González E: Elena (programa Cazamariposas) 13:21 horas

G.- Hola .. ¿si?

E.- Hola, ¿Gustavo?

G- Hola, ¿qué tal?, cuéntame.

E- Hola, soy Elena, del cazamariposas, a ver te explico, em.... Hoy en principio vienes al caza ¿no? Con María...

G- Sí.

E- Vale te em... Me ha preguntando Nando que estamos a ver si preparando un bloc... los bloques de contenido... y no sé si tienes alguna... información o algo que puedas aportar respecto al tema Corinna... que han salido unos nuevos audios...

G- Vale.

E- O respecto a Tejado... o...

G- No vis...

E- O a Sofía y Alejandro...

G- No visteis ayer el programa no, Sálvame...

E- No... bueno trocitos, ¿por qué, qué pasó?

G- No porque yo de Corinna he hablado... mucho.

E- Sí, sí, sí, si. .. pero digo algo nuevo, entiendo.

G- ¿Algo nuevo? Déjame, déjame que pregunte a ver... voy a llamar a...

E- Vale. G- ...a un par de... de Policías, y que me digan, ¿ Vale? Porque además...

E-Vale.

G- ...hay uno que era... muy conocido de... de Villarejo.

E- Ayy vale perfecto

G- Voy a llamarlos...

E-Ay genial, pues muchas gracias Gustavo.

G- Venga.

E- Un beso, chao, chao, chao.

Conversación entre Ángel Fernández Hita y Gustavo Gonzáez

12/07/2018 A: Ángel Fernández Hita G: Gustavo González 13:24 horas

A.- (Ininteligible)

G.- ¿Qué pasa Angelito? ¿Cómo estamos?

A.- ¿Dónde andas, dónde andas?

G- En Badalona.

A-¿ Y qué haces ahí? ¿qué haces ahí...?

G- Nada

A- ¿ ...El amor, haces el amor...?

G- Poco, poco, poco... la guerra... oye

A- Encima eso, encima eso... dime, ¿Qué pasa?

G- Nada que... ¿qué tal Gloria, bien no?

A- Bien claro... como Dios manda.

G- Oye.

A- Ya te contaré.

G- Vale, una cosa que...

A- (Risas) Dime.

G-...que... ¿ Tú sabes algo de Villarejo... porqué ha podido hacer esto o... que... ?

A- ¿El qué, lo del Rey?

G- Claro...

A- Pos porque los tienen pillaos.

G- ¿A quién tiene pillao?

A-A todos...

G- Ah... Villarejo, pero Villarejo... ¿con quién curraba?

A- Pi. ..

G-O sea iba por libre o...

A- Se llama... Pillarejo, Pillarejo...

G- Villarejo sí, Villarejo...

A- No, no, con P de Pamplona Pillarejo.

G- ¿Pillarejo? Ah... (Se ríe).

A- (Se ríe).

G- ¿Ah que le llamáis Pillarejo? A- Claro...

G- ¿Pero que pasa, pero es que está en la cárcel?

A- Él iba por libre... claro que está en la cárcel.

G- ¿ Y que está... operando desde ahí o...?

A- El gordo, y el gordo, y el gordo también... lo han deteni...

G- ¿Rodríguez Menéndez?

A- No, no, Rodríguez Menéndez no, vamos a ver... el gordo... el gordo es uno de información que sabía todo de todos...

G-Y...

A- ...y se ha pasao de listo de saber...

G- ¿ Y éste está también en la cárcel o que?

A- Sí claro se lo han llevado ayer, lo detuvieron ayer estará en el talego claro... aquí todo el mundo va p'al talego.

G- ¿Cómo se llama el gordo?

A- El gordo como es... Blas... ¿Cómo es? no m'hacuerdo... espérate... Blas... El gordo... El gordo es el gordo coño pero... no sé. No sé no me acuerdo, espera... Sí... sí te lo mandé. No pero esto lo han hecho porque, porque están tos pillaos y aquí... mierda pato el mundo, ya sabes.

G- Ya pero... con esto no van a conseguir nada, porque si...

A- Si...

G- ...pueden estar presionando a ver si les...

A- Pero si lo ha sacao ya... El mundo y lo ha sacao el Pedro J y lo ha sacao ya to Cristo...

G- Ya lo sé ya, bueno lo han sacao... al unísono...

A- Lo han sacao...

G- Inda y Pedro J.

A- Exactamente, y ahora mismo estaban en Antena 3 la... catalana diciendo tontás... y sacando a la Corinna, tu amiga, tu amiga eh, tu amiga Corinna, Corinna...

G- Sí...

A- Que se (Ininteligible) no, ahora, ahora te mando el nombre.

G-Vale.

A- Pero vamos

G- ¿Qué, qué... qué, qué han dicho en Antena 3?

A- Pues eso, lo mismo... de todo que... los hombres de paja, las comisiones, el rollo, los, los chanchullos que sabemos todos.

G-Vale.

A- Bueno.

G- Pero, pero esto, a ver cuando lo graba Villarejo, ¿para qué lo graba?

A- Aaaaayyy amigo, pues es, ahí está el quit die la cuestión ¿Quién se lo ha mandao? ¿El CNI? ¿Él solo?... no las grabaciones, ¿Quién se las ha mandao? Villa, Villa...

G- ¿Se lo encarga el CNI a Villarejo?

A- Caro... las co, las co, las cogió un tal Villalonga que era de la Casa Real.

G- Claro, pero Villalonga era amigo del Rey, ¿Para qué les...?

A- Sí, si, pero que han pillao... eh... bueno aquí, amigos, amigos... hay los que hay... en este, en estos temas amigos no hay ninguno, a mas, tod todos los hombres de paja han caído, menos el de ahora...

G- ¿Del Rey? A- Me dice (Ininteligible) que Corinna está largando porque le han puesto pasta.

G- No, no, no han caído todos, acu. acuérdate, Alberto Alcacer no, Alberto Alcocer

A- Es que ése es el, el de ahora, ahora, ese es el de ahora, pero ahora va a caer.

G-Ya.

A· (Ininteligible)

G- Yo lo dije ayer y me dieron un toque, porque yo dije... además lo dije así, dije todos los...

A- El último hombre de paja del Rey es Alcocer.

G- ...todos los amigos... vamos yo no dije testaferros, evidentemente...

A- Han caído todos.

G- ...pero sí dije comisionistas, yo dije De La Rosa.

A- Claro.

G- Mario Conde, Carvajal.

A- Todos, todos, el del, el del brazo, el (inteligible)

G- ...(Ininteligible) de Carvajal, el manco...

A- Todos, todos, todos....

G- El único que no cayó, y porque le indultaron y fue vergonzoso

A- Ahora va a caer, ahora va a caer, ahora va a caer... y dice Felipe... que va a sacar sus... sus trapos sucios.

G- ¿Los trapos sucios de quién?

A-¿Eh?

G- ¿De quién?

A- De todo... eh, los archivos secretos que tiene de todos. Del Rey sobre todo claro.

G- Ya.

A- De del huevo... (Se ríe)

G- Bueno pues habrá que ver...

A- (Ininteligible)

G- (Suspira) venga vale.

A- ¿Cuándo vienes mañana?

G- Eh .. no, no, no, no...

A- ¿Hasta cuando te quedas ahí?

G- Pues no lo sé, porque seguramente el sábado tendremos Deluxe, no lo sé.

A- El sábado ¿tienes?

G- Habrá Deluxe, supongo, no lo sé.

A- Ah bueno... por eso... pero que vais ¿los dos al Deluxe o...

G- Claro.

A- o tú solo o... ?

G- Me imagino.

A- Ah, bueno, bueno.

G- Ya veremos.

A- Ten cuidao no vayas a hacer como el Antonio Tejado, y te pillen por el ano, ese culo castellano.

G- (Se ríe) No te preocupes A- No sí, ríete, ríete... Hombre yo creo que no, pero... yo creo que no, pero nunca se sabe... (Se ríen)

G- Venga Angelito...

A- Venga.

G- Venga.

A- Hablamos, recuerdos de Manolo.

G- Venga dale un abrazo también.

A- Venga.

G- Que tengo unas birras, o unos vinos pendientes con él.

A- Ah bueno... ayer me dijeron que te quieren ver eh, que tenemos que vernos.

G- ¿Con... ? Ah con...

A- Con la Manca.

G- Ah... sí, vale vale.

A- Que te quiere ver. ¿ vale?

G- Venga vale, muy bien.

A- Venga.

G- Muy bien, venga.

A- Hasta ahora, hasta ahora.

G- Angelito.