El matrimonio de Ortega Cano se tambalea tras el desafío de Ana María Aldón: "Viven separados"

Tras la entrevista de Ana María Aldón en Lecturas no hacen sino acrecentarse los rumores de crisis con su marido, José Ortega Cano. Una entrevista en el que culpa a su esposo de algunos de los peores momentos de su vida y en la que asegura que estuvo a punto de quitarse la vida.

Ortega Cano, naturalmente, está disgustado. "No se esperaba la entrevista ni las declaraciones"; dijo la periodista Beatriz Cortázar al respecto, tras entrar en contacto con el torero. Unas declaraciones que van en consonancia con lo último que ha salido de la boca de Ana María Aldón, que ha asegurado a los reporteros de Europa Press que "no tengo que dar explicación a nadie".

Sus durísimas declaraciones en la revista Lecturas siguen estando en boca de todo el mundo y han desatado las especulaciones acerca de que su separación de José Ortega Cano podría ser inminente. Después de confesar en televisión el delicado momento que atravesaba su matrimonio y dar un toque de atención público al torero para comenzar a hacer planes y disfrutar de la vida, Ana María Aldón ha ido un paso más allá y ha confesado lo mal que lo pasó cuando conoció al viudo de Rocío Jurado.

Atacando como nunca hasta ahora a la familia Ortega Cano, la andaluza desvela lo mal que se lo hicieron pasar al dudar de la paternidad de su hijo José María - algo que no les perdonará nunca - y, confesando que se sintió "humillada" y como "una prostituta a la que habían recogido de la calle", cuenta que incluso pensó en hacer una locura y quitarse la vida.

Una situación que ha llevado a Kiko Hernandez a asegurar en Sálvame que ambos hacen vida por separado desde hace ya varios meses. El matrimonio -dijo- "apenas cruza palabra". "Hacen vida por separado, ella vive con la niñera y es con la que hace planes. Ortega Cano hace vida solo. Nunca les ves juntos, solo los fin de semanas y Ortega Cano es como si no existiera, yo he coincidido con ellos y no se hablan", dijo en antena. Marta López, por su parte, va incluso algo más lejos y cree que por "lo que estoy viendo de Ana María, de la mejora física, me da la sensación que le gusta otra persona".

Gloria Camila, por su parte, también ha criticado duramente a Ana María Aldón por haber creado un conflicto en público. "No comparto esta llamada ni este rifirrafe porque somos personas maduras", zanjó, manifestando su disconformidad con la situación.