Chabelita encabeza a los famosos que irán como acusación particular contra 'Sálvame'

Prosigue la operación Deluxe, rebautizada como operación Luna, en la que la dirección de Sálvame, a través fundamentalmente del colaborador y paparazzi Gustavo González, habría espiado a casi dos centenares de famosos a través de un policía involucrado en la trama.

Tal y como informó el periodista Daniel Carande en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, ya empiezan a conocerse los primeros perjudicados que se disponen a personarse como acusación particular en un proceso que amenaza con terminar de raíz con el programa más popular de Telecinco, Sálvame.

Y uno de los nombres sería precisamente el de Isa Pantoja, Chabelita,. La hija de Isabel Pantoja, al igual que su madre incluida en la trama, se disponen a acudir a los tribunales para, en calidad de damnificada por el presunto delito, denunciar de modo independiente de la acusación del Ministerio Fiscal por intromisión en su vida privada.

"Teniendo en cuenta ese sumario, puedo decir que se va a personar. También colaboradores de ese mismo programa", dijo Carande en esRadio.

No será la única, en tanto Libertad Digital y esRadio han podido saber que al menos una veintena de afectados por la red de supuesto espionaje se disponen a iniciar ese mismo proceso. Uno de ellos, quien fue el propio ex de Chabelita, el cantante Omar Montes, así como Marc Amigo Amargo, expareja de la actriz María Lapiedra (actual pareja de Gustavo González, el paparazzi y colaborador que habría contactado repetidamente con el expolicía Ángel Jesús Fernández Hita).

Nuevas personas se irán adhiriendo a la causa, algo que es "normal", a juicio de Jiménez Losantos, una vez todos sean conscientes de las supuestas violaciones de intimidad llevadas a cabo. "Yo sé que a Patoja no la han informado de todo lo que hay en el sumario. Ella no sabe todo lo que hay y no se puede contar", dijo la periodista Beatriz Miranda en la Crónica Rosa.

Según Miranda, hay otros en la lista que se personarán, como "Lorena Morlote, el marido de Chayo Mohedano, Andrés Fernandez, también Rosa Benito… La Policía ha tenido tiempo de informar solo a la mitad de esa lista, de modo que los famosos esperen todavía llamadas de la Policía. Falta gente y gente que no sabe qué tienen de ella y todavía no han informado a personas con información súper sensible".