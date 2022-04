Preocupación por la salud de Diego Matamoros: "Ingresó parapléjico en el hospital"

Kiko Matamoros regresó este jueves a Sálvame después de disfrutar de unos días de descanso en Maldivas junto a su novia Marta López Álamo. El colaborador se incorporó al programa presentado por Jorge Javier Vázquez antes de poner rumbo a Supervivientes y explicó el motivo por el que no ha podido "desconectar" durante el viaje: "He estado muy preocupado por mi hijo"

Diego Matamoros ha estado ingresado unos días en un hospital cercano a su domicilio, aquejado de un doloroso y grave problema de salud que compartió con todos sus seguidores: "Se trata de una enfermedad congénita degenerativa relacionada con hernias discales y la médula espinal", confesó.

Un diagnóstico que ha tenido inquieto a su padre: "Le han detectado un problema congénito, ingresaba parapléjico en el hospital", aseguró sobre la salud de su hijo, que ha sufrido "fuertes dolores". Afortunadamente, a Diego ya le han dado el alta hospitalaria, pero su familia sigue preocupada por ver cómo evoluciona la situación.

Kiko también habló sobre el contratiempo de salud que han sufrido dos de sus hijas: "Han tenido covid y lo han pasado regular. También he pensado mucho en ellas". Otro golpe que ha hecho que su viaje junto a Marta a Maldivas se viene empeñado: "Lo he pasado bien, he hecho deporte, he tomado el sol, he buceado. Pero el agobio lo tenía por lo que estaba pasando aquí en Madrid".