Raquel Sánchez Silva pierde los nervios contra Santiago Segura: "¿Estás de coña? Esto no se hace"

Raquel Sánchez Silva ha sacado su fuerte carácter durante la cuarta gala de El desafío, que se emite todos los viernes en Antena 3. La concursante tuvo un fuerte enfrentamiento con Santiago Segura, que ejerce de miembro del jurado, tras hacerle lo que ella consideró un comentario "desafortunado" sobre uno de los retos a los que tuvo que enfrentarse. Tal fue su reacción que tanto el presentador, Roberto Leal, como sus compañeros, pensaban que todo se trataba de una broma.

Raquel tenía que representar junto al actor Pablo Puyol varias escenas míticas del cine como, Con faldas y a lo loco, Pretty Woman o Lo que el viento se llevó. Para Santiago Segura, la actuación de la concursante fue "de vergüenza ajena", unas palabras que no gustaron nada a Raquel: "¿De vergüenza ajena? ¿Estás de coña? Eso no se hace, ¡eso no se hace!", grito fuera de sí. "Cuando tenías la zanahoria ahí arriba pensé que ibas a clavármela, ¿pero esto es Psicosis?", bromeó Santiago Segura, convencido de que Raquel Sánchez Silva le estaba siguiendo el juego.

"¿Tú sabes lo que es estar ahí intentando llorar, estás concentrada y oír 'la vergüenza está subiendo'? De corazón, Santiago, ahora sí que tengo ganas de llorar por haber oído eso. Lo he pasado fatal y lo que no quería era hacer el ridículo y dar vergüenza", le reprochó la participante. El actor, lejos de apaciguar, volvió al ataque contra Raquel: "¡Pues llora!"

Tras el tenso momento, Raque se unió al resto de sus compañeros y la cala continuó con normalidad hasta que en el momento de la votaciones, Raquel se dirigió a Santiago Segura: "Me ha dolido tanto porque venía de alguien a quien admiro que eres tú. Me hacía ilusión hacerlo bien para que te gustara". El director también se disculpó y la alabó las ganas que pone siempre a los retos: "Te veo un gran futuro como actriz. Lo que has hecho es difícil, no solo por interpretación sino a nivel nemotécnico, tener tantas escenas en la cabeza. Al principio pensaba que era broma, pero luego he visto que tienes ese miedo psicótico".