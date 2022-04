Los 40 años de Miguel Ángel Silvestre, sin compromisos femeninos: su gran amor fue Belén López

Este 6 de abril Miguel Ángel Silvestre se convierte en cuarentón. Nació en Castellón de la Plana el 6 de abril de 1982. Hijo de un fisioterapeuta, ya fallecido, quería ser tenista profesional. Pero sus sueños de ser un émulo de Rafa Nadal se esfumaron cuando comenzó a ganar un dinerito fresco como modelo de pasarela. Eso lo había llevado a participar en el concurso de Míster España en 2002, celebrado en Marbella, que no ganó. Un tío macizo que, finalmente, halló en el cine su trampolín para ganar mucho dinero y alternar con otros galanes de la pantalla. De ahí que comenzara "a romper corazones" femeninos. Un conquistador que no quiere comprometerse con ninguna mujer. De las muchas que enamoró, la actriz Belén López fue la que más quiso. Pasa mucho tiempo en los Estados Unidos, no para de trabajar en series de televisión y películas, y de alguna manera echa de menos una familia y tener algún día un hijo. Aún no se ha decidido a ello.

La popularidad de Miguel Ángel Silvestre, a partir de sus inicios artísticos en 2007, la fue consiguiendo a partir de representar el personaje de Rafael Duque en la producción televisiva Sin tetas no hay paraíso. Cuando le hablaron de firmar ese contrato puso objeciones al título, considerándolo entonces, algo ingenuo, pacato, que era un poco obsceno. Los responsables de la serie no le hicieron caso. Se convirtió para las revistas del corazón en "El Duque". Pedro Almodóvar lo tuvo a sus órdenes en Los amantes pasajeros, año 2013, en un breve cometido, "el novio". Año en el que su nombre se disparó cuando protagonizó Velvet junto a Paula Echevarría, su amor con el que no conseguía unirse por las complicaciones del argumento. La multinacional Netflix le proporcionó un personaje que nunca había osado interpretar en la serie Sense 8, que le obligó a rodar secuencias de alto voltaje erótico, en pelota picada, claro. O cuál hizo pensar a algunas admiradoras que se había cambiado de acera. La misma productora lo contrató luego para otra teleserie, Narcos.

Todos esos últimos trabajos los realizó en tierras americanas. Aprendió inglés y se relacionó con algunas estrellas de aquellas latitudes. De vez en cuando lo emparejaban con la guapa de turno. Miguel Ángel, pese a la nostalgia, a echar de menos a su madre y a la tierra levantina donde nació, ha venido interpretando nuevos papeles en Los Ángeles, capital donde pasa muchas temporadas. Desde que en 2021 intervino en La casa de papel, pasó a Sky Rojo y más recientemente a convertirse en sacerdote en Los enviados, que ha de investigar unas presuntas sanaciones milagrosas.

Su época con Blanca Suárez | Archivo

Miguel Ángel no sólo explota su físico: verlo de cintura para arriba es contemplar a un musculoso atleta. Cuida su cuerpo, no en vano desde que era adolescente practicó el deporte por pura afición. Ahora sus ejercicios forman parte de su puesta a punto siempre para no ir perdiendo su condición de galán. La voz también tiene importancia decisiva en un actor que se precie y no deja de practicar un método para que se adapte a los personajes que interpreta.

Por él siguen suspirando las mujeres que conoce. Una de las últimas, la actriz argentina Lai Espósito, cantante y bailarina asimismo, con quien se la ha visto muy entusiasmado. Se conocieron rodando Sky Rojo y se ven de vez en cuando. Ignoramos si esa amistad irá a más. No hay, que sepamos, ninguna otra fémina en su vida. En esa biografía sentimental destaca el nombre de Belén López, una guapa e interesante actriz de la que se enamoró al conocerse a través de Motivos personales, un filme donde el castellonense era un boxeador que acababa tras las rejas de una cárcel. Comenzaron a convivir a partir de 2005 y eso duró casi seis años. Juntos también aparecieron en la película La distancia.

Apasionada fue la relación entre ambos hasta que en 2011 él la dejó por Blanca Suárez, tras el rodaje de ambos en Los Pelayos. No obstante esa ruptura que dejó muy tocada a Belén López, ella y Miguel Ángel quedaron muy amigos y todavía hoy se comunican de vez en cuando. Desde luego ella encontró a otro hombre en su corazón lastimado, el músico Añil Fernández, en tanto su ex continuaba con Blanca hasta 2014, cuando también él cortó con ésta para proseguir sus constantes romances. Haciendo balance amoroso, Miguel Ángel ha dicho que Belén es la mujer a la que más ha querido. En su caso, podemos decir que a veces uno no sabe lo que ha dejado atrás, lo que ha perdido en esa rueda de la vida cuando los enamorados se dicen adiós y el tiempo los lleva a echar de menos la época en la que fueron tan felices, como nunca lo estuvieron después. Pero es amor es así, voluble, veleidoso, una noria que sube y baja y a veces uno no sabe pararse a tiempo y situar los pies en la tierra. Y volver atrás ya no se puede.